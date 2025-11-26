Naši Portali
ČUVAJTE SE PREVARANATA

Uoči Crnog petka porastao broj online prijevara, na ove stvari morate pripaziti

Autor
Jolanda Rak Šajn
26.11.2025.
u 07:00

Udruga banaka je uz podršku MUP-a i CARNET-ova Nacionalnog CERT-a pokrenula i nacionalnu kampanju “Budimo realni” kako bi potaknula građane na odgovornije ponašanje na internetu

Crni petak i rasprodaje prati porast broja internetskih kupnji, a time i pokušaja online prijevara pa Hrvatska udruga banaka (HUB) upozorava na sve sofisticiranije oblike krađe osobnih i kartičnih podataka. Kradljivci ciljaju potencijalne kupce lažnim ponudama, oglasima, ali i web-trgovinama koje tradicionalno niču svake godine uoči najvećeg šoping-vikenda u većem dijelu svijeta. Kako bi se dokopali osobnih podataka prevaranti kupce često mame povoljnim ponudama, pa i nerealnim popustima tipa “hot sale”, “80% off”, “Discount Sale” i slično, a sve češće kreiraju i lažne trgovine hrvatskih brendova u kojima oglašavaju totalnu rasprodaju zbog zatvaranja ili promjene asortimana.

Takvi oglasi vrlo često vode na lažne web-stranice kojima je jedina svrha krađa podataka, koje prevaranti kasnije koriste za neovlaštena terećenja na drugim internetskim trgovinama. Stoga iz HUB-a građanima savjetuju da prije kupnje dobro provjere internetsku trgovinu, što se može napraviti i putem servisa: https://iffy.cert.hr/. Među osnovnim savjetima za bolju zaštitu tijekom kupnje u virtualnom svijetu, na koje iz HUB-a podsjećaju uoči Crnog petka, je i preporuka da se, za početak, bude posebno sumnjičav prema velikim sniženjima uz obavijesti da je ponuda još kratko dostupna.

Također, preporučuje se kupnja kod poznatih trgovina i marki te da se pri internetskoj pretrazi koriste HTTPS i SSL protokoli. Sam simbol lokota, podsjećaju, ne znači da je internetska stranica zakonita. Veze dobivene elektroničkom poštom ili preko društvenih mreža treba ignorirati, a prije slanja podataka o svojoj kartici za plaćanje trajnih usluga preko interneta svakako treba detaljno pročitati uvjete i informirati se o načinu prekida usluge. Preslika ili broj kartice, PIN ili drugi podaci o kartici se ne šalju putem elektroničke pošte ni jednokratne zaporke SMS-om, Messengerom, WhatsAppom, Viberom ili drugim servisima.

Poželjno je plaćati pouzećem, a prije potvrde transakcije, posebno one koja zahtijeva pouzdanu autentifikaciju klijenta (SCA), valja obratiti pozornost na iznos koji se potvrđuje na ekranima banke te naziv prodajnog mjesta u transakciji za koju se daje odobrenje. Sve dokumente vezane za online kupnju treba sačuvati, a o novim vrstama prijevara i savjetima o sigurnoj kupnji valja se informirati i mimo konkretne online kupnje.

Udruga banaka je uz podršku MUP-a i CARNET-ova Nacionalnog CERT-a pokrenula i nacionalnu kampanju “Budimo realni” kako bi potaknula građane na odgovornije ponašanje na internetu. – Digitalno okruženje donosi brojne prednosti, ali i nove rizike. Oprez ne znači nepovjerenje, nego svijest o tome kako prepoznati sumnjive situacije i reagirati na vrijeme. Prijevara se uz dozu pažnje može spriječiti – kaže Tamara Perko, direktorica Hrvatske udruge banaka. 

Ključne riječi
HUB prevare crni petak Barkod

Kupnja