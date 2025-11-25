Ryanair ima veliku akciju za Black Friday: Letovi iz Zagreba su na dobrim popustima, ali postoji jedna caka

Najnovija akcija Ryanaira usmjerena na putnike koji lete iz Zagreba, a kako bi se ostvario popust od 15%, prilikom kupovine potrebno je unijeti kod FSALE15. Važno je napomenuti da karte po ovim uvjetima treba rezervirati najkasnije do 26. studenog 2025. godine. Snižene cijene odnose se na putovanja u razdoblju od 1. prosinca 2025. do 31. siječnja 2026. godine. Ipak, postoji ključan izuzetak – ponuda ne vrijedi tijekom božićnih i novogodišnjih blagdana, točnije za letove između 18. prosinca 2025. i 4. siječnja 2026. godine. Iz tvrtke su najavili i dodatne ponude u danima koji slijede, ali uz upozorenje da "najbolja mjesta brzo planu" te da se ne preporučuje čekati zadnji trenutak.

Ova rana ponuda samo je uvod u ono što putnici mogu očekivati tijekom cijelog tjedna Crnog petka, koji se često naziva i "Cyber Week". Promocije obično započinju već u ponedjeljak prije samog Black Fridaya, koji ove godine pada na 28. studenog, a Ryanair je poznat po tome da svakoga dana izbacuje nove, vremenski ograničene akcije. Povijesno gledano, popusti su znali dosezati i do 25%, a povremeno su se nudile i "2 za 1" akcije na odabranim rutama. Među destinacijama koje se često nađu na sniženju su europske metropole poput Pariza, Rima, Malage i Amsterdama, što ovo razdoblje čini idealnim za planiranje gradskih odmora ili zimskih bijegova nakon blagdanske gužve.

Istraživanje potrošačke organizacije Which? pokazalo je kako su cijene za određene Ryanairove letove na Black Friday bile znatno niže nego samo nekoliko tjedana kasnije. Primjerice, povratna karta za dvije osobe iz Londona za Zagreb tijekom Valentinova na Black Friday koštala je oko 210 €, da bi samo dva tjedna kasnije cijena skočila na gotovo 350 €, a u siječnju dosegla čak 380 €. Ovakvi primjeri jasno pokazuju da odgađanje kupovine može rezultirati znatno većim troškom i da su ponude tijekom Crnog petka prilika koju vrijedi iskoristiti.

Kako biste ugrabili najbolje ponude, ključna je dobra priprema i brza reakcija. Stručnjaci savjetuju nekoliko strategija: prijavite se na Ryanairov newsletter kako biste među prvima dobili obavijesti o akcijama ili čak ekskluzivne kodove. Budite fleksibilni s datumima putovanja; ponekad pomicanje putovanja za samo jedan dan može donijeti značajnu uštedu. Također, umjesto da se fiksirate na jednu destinaciju, imajte na umu tri do četiri grada koja biste željeli posjetiti. Na taj način povećavate šanse da ulovite atraktivnu ponudu. Kada pronađete let koji vam odgovara, rezervirajte ga odmah. Većina ponuda traje samo 24 sata ili dok se ne rasprodaju, stoga je oklijevanje najveći neprijatelj lovaca na jeftine karte.

Tijekom tjedna Crnog petka mogu se očekivati iznenadne "flash" ponude s iznimno niskim cijenama, ponekad i ispod 30 € za odabrane rute. No, važno je obratiti pažnju na uvjete tarife. Standardne karte kupljene na akciji obično nisu povratne, a promjena datuma leta moguća je uz naknadu. Također, najniža cijena najčešće ne uključuje predanu prtljagu, pa čak ni veću kabinsku torbu od 10 kg. Putnici kojima je potreban veći komad ručne prtljage trebali bi razmotriti opciju "Priority & 2 Cabin Bags", koja se dodatno naplaćuje, ali omogućuje unos jedne manje i jedne veće torbe (do 10 kg) u zrakoplov.

Iako su akcije poput ove izvrsna prilika, važno je ostati na oprezu. Rory Boland, urednik putovanja u organizaciji Which?, upozorava da je ovo doba godine plodno tlo za prevarante. "Ako ponuda zvuči predobro da bi bila istinita, dobro razmislite", savjetuje Boland. Posebno treba biti sumnjičav prema oglasima na društvenim mrežama ili ponudama nepoznatih tvrtki koje zahtijevaju plaćanje bankovnim prijenosom. Najsigurniji način za kupovinu je izravno putem službene web stranice ili aplikacije zrakoplovne tvrtke.