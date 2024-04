U Hrvatsku je stigla još jedna kineska marka vozila. Otkrivamo koje su im cijene

U Hrvatsku je stigla još jedna kineska marka vozila - Maxus.

Riječ je o proizvođaču koji se u Europi orijentirao na prodaju gospodarskih dostavnih vozila, a u hrvatskoj će nuditi isključivo svoje potpuno električne modele. Maxus je dio velike kineske SAIC grupe, koja globalno lani prodala više od 5 milijuna vozila. Jedan od SAIC-ovih brendova koji je prije dvije godine vrlo uspješno lansiran u Hrvatskoj je i MG, a Maxus će distribuirati isti zastupnik - Grand Automotiove Adriatic.

U Kini, SAIC Motor, kao licencirani proizvođač za Volkswagen AG, godišnje proizvodi oko 3 milijuna Volkswagen vozila za kinesko tržište. Globalni uspjeh Maxus-a govori sam za sebe. MAXUS je već najprodavanija kineska automobilska marka u zemljama poput Australije i Novog Zelanda. Maxus također uspješno posluje u jugoistočnoj Aziji, Bliskom istoku i u nekim europskim zemljama (Njemačka, Austrija, Ujedinjeno Kraljevstvo...).

S modelima eDeliver 3, eDeliver 5 i eDeliver 9 koji su stigli u Hrvatsku, Maxus se usmjerava na segment orjentiran ka budućnosti: komercijalnim električnim vozila. Svojim dugogodišnjim iskustvom u području baterijskih-električnih vozila, MAXUS već nudi rješenja za regionalni i gradski distribucijski transport koji uzima u obzir sve strože ekološke propise i specifične izazove u metropolitanskim područjima.

eDeliver 3 je najkompaktniji Maxus model u ponudi u Hrvatskoj, a ističe se svojim iznimnim dizajnom i izdržljivošću. Zbog svoje okretnosti, nosivosti i mogućnostima prilagodbe različitim potrebama dostave idealan je izbor za dnevne dostave u prometnim urbanim okruženjima. eDeliver 3 svojim dizajnom i praćenjem načela aerodinamike koja smanjuju otpor vjetra i time daju naglasak njegovoj kompaktnosti i povećanju iskoristivosti baterije, a aluminij i moderni kompozitni materijal osiguravaju njegovu okretnost i otpornost. Elektromotor nudi 118 kW i 225 Nm okretnog momenta, a baterija ima kapacitet od 50 kWh. Najveća brzina je 120 km/h, a doseg prema WLTP-u je 225 km (u gradu 320 km). Cijena je 31.900 eura plus PDV.

Srednje veliki model eDeliver 5 je rješenje sljedeće razine za gradske dostave uz bateriju od 64 kWh. S iznimnom maksimalnom brzinom od 120 km/h i kapacitetom nosivosti od 1.200 kg, ovo komercijalno električno vozilo dizajnirano je kako bi unaprijedilo vaše logističke operacije, istovremeno naglašavajući održivost i ekonomsku iskoristivost. eDeliver 5 nudi doseg od 335 km ( do 485 kmu gradu), osiguravajući pokrivenost svojih dnevnih rute bez stresa od čestog punjenja. Njegov veliki tovarni prostor dizajniran je za prijevoz različitih vrstama robe, čineći ga svestranim izborom za tvrtke koje ciljaju na smanjenje svojeg ugljičnog otiska. Dizajn kabine MAXUS eDeliver 5 prilagođen je budućnosti vožnje s naglaskom na sigurnost vožnje, okretnost vozila i bolju povezanost između vozača i suvozača.Standardne značajke eDeliver5 uključuju 7-inčnu instrument ploču, 12.3-inčni dodirni zaslon infotainment konzole, bežičnu povezivost s Apple CarPlay-em i Android Autom te 360° sustavom praćenja vožnje. Cijena je 39.900 eura plus PDV.

eDeliver 9 predstavlja vrhunac u električnoj mobilnosti i logistici, kombinirajući svoje tehničke specifikacije, praktičnost i održivost u jednom vozilu. Ovo komercijalno električno vozilo već sada postavlja standarde budućnosti logistike. eDeliver 9 nudi brže punjenje, a tehnologijom održavanja temperature produžuje životni vijek baterije i povećava doseg vozila. S različitim veličinama baterija, (77 kWh i 88 kWh) i mogućnostima punjenja, eDeliver 9 je spreman preispitati načine na koji tvrtke pristupaju logistici. Ovaj električni komercijalni div može prema WLTP standardu ostvariti gradski doseg od 352 km i brzo se napuniti do 80% u manje od jednog sata. S tri načina vožnje i intuitivnim značajkama poput regenerativnog kočenja, eDeliver 9 pruža besprijekorno iskustvo vožnje. Njegov pogonski sklop jamči pouzdanost izvedbe, dok je prostor za teret optimiziran za učinkovitost i praktičnost. Od svog elegantnog vanjskog izgleda do pažljivo oblikovanog interijera, MAXUS eDeliver 9 odiše izdržljivošću i pouzdanošću. S obiljem prostora za pohranu, naprednim tehnologijam i udobnim sjedalima, pruža poticajno radno okruženje za vozače, osiguravajući produktivnost i udobnost na cesti. Cijena kreće od 53.900 eura plus PDV.