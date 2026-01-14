FOTO Zbog ovakvog vjetrobranskog stakla vozačica ostala bez dozvole: 'Ovo nije stvar komfora, već sigurnosti'

Jedna rutinska patrola u Norveškoj završila je neuobičajenom, ali poučnom intervencijom. Policija je u ponedjeljak oko 11.15 sati zaustavila 70-godišnju vozačicu nakon što je primijećeno da upravlja vozilom s gotovo nikakvom vidljivošću, piše HAK Revija.

Foto: Screenshot/Politet

Naime, vjetrobransko staklo bilo je tek djelomično očišćeno od snijega i leda, zbog čega je preglednost iz kabine bila ozbiljno narušena. U takvim uvjetima, navodi se u policijskom izvješću koje potpisuje operativni voditelj Roger Aaser, vožnja je predstavljala izravan rizik za sve sudionike u prometu, pa je policija odlučila poduzeti najstrožu mjeru, privremeno oduzimanje vozačke dozvole.

Iako je vozačica smatrala da situacija nije bila dramatična, policija se s tom procjenom nije složila. Iz norveške policije poručuju da je riječ o još jednom podsjetniku vozačima: prije nego što krenu na cestu, nužno je u potpunosti očistiti sva stakla na vozilu, jer dobra vidljivost nije stvar komfora, nego sigurnosti.