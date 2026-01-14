Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 118
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#HRVATSKA POD SNIJEGOM
#GRENLAND
#NAPAD NA VENEZUELU
ZOI 2026.
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OGROMAN RIZIK

FOTO Zbog ovakvog vjetrobranskog stakla vozačica ostala bez dozvole: 'Ovo nije stvar komfora, već sigurnosti'

Vjetrobransko staklo
Foto: Pixabay.com
VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 13:00

Iako je vozačica smatrala da situacija nije bila dramatična, policija se s tom procjenom nije složila

Jedna rutinska patrola u Norveškoj završila je neuobičajenom, ali poučnom intervencijom. Policija je u ponedjeljak oko 11.15 sati zaustavila 70-godišnju vozačicu nakon što je primijećeno da upravlja vozilom s gotovo nikakvom vidljivošću, piše HAK Revija.

Foto: Screenshot/Politet

Naime, vjetrobransko staklo bilo je tek djelomično očišćeno od snijega i leda, zbog čega je preglednost iz kabine bila ozbiljno narušena. U takvim uvjetima, navodi se u policijskom izvješću koje potpisuje operativni voditelj Roger Aaser, vožnja je predstavljala izravan rizik za sve sudionike u prometu, pa je policija odlučila poduzeti najstrožu mjeru, privremeno oduzimanje vozačke dozvole.

Iako je vozačica smatrala da situacija nije bila dramatična, policija se s tom procjenom nije složila. Iz norveške policije poručuju da je riječ o još jednom podsjetniku vozačima: prije nego što krenu na cestu, nužno je u potpunosti očistiti sva stakla na vozilu, jer dobra vidljivost nije stvar komfora, nego sigurnosti.

Ne žurite s plaćanjem parkinga, evo kad je besplatan u svim zonama
Ključne riječi
Norveška Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!