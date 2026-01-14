Privatni detektiv otkriva gdje se u apartmanima najčešće skrivaju kamere za snimanje: 'Nemojte ih dirati'

Pronašli ste savršen smještaj za odmor koji možete unajmiti na tjedan dana, s dovoljno spavaćih soba da se cijela vaša obitelj udobno smjesti i na odličnoj lokaciji. Najgore što vam može pokvariti miran odmor jest pronalazak sumnjive kamere skrivene u kutu sobe, bez ikakve ideje što ona tamo radi. Mnogi turisti izrazili su na internetu zabrinutost zbog neobičnih predmeta koje su pronalazili u unajmljenim nekretninama, a za koje sumnjaju da bi mogli biti uređaji za snimanje. Jedan putnik objavio je na Redditu priču o uređaju koji je primijetio u spavaćoj sobi smještaja koji je unajmio u inozemstvu, opisujući ga kao "senzor pokreta s ugrađenom kamerom". Kako bi bio siguran, na kraju je prekrio uređaj ručnikom. Jedna je turistkinja pak pomislila da je otkrila kameru unutar ormara u nekretnini koju je unajmila za putovanje te je na forumu napisala: "Pronašla sam ovu kameru u svom smještaju za odmor", uz fotografiju uređaja postavljenog na polici.

Iako su neke od tih sumnji možda potpuno neutemeljene, za one koji su zabrinuti zbog takve mogućnosti, David Jones, direktor specijalizirane agencije za privatne istrage Reveal Private Investigations, dijeli svoje viđenje za Daily Mail. Kaže kako su incidenti poput ovih rijetki i da je većina kratkoročnih najmova potpuno sigurna. "To je samo nešto što treba imati na umu, kamere su male i jeftine, a svijest o riziku i provjera okoline po dolasku dovoljni su da se smanji mogućnost neugodnog iznenađenja", pojašnjava Jones. On uvjerava turiste da panika nije potrebna i potiče ljude da jednostavno budu svjesniji, kao što bi bili pri ulasku u bilo koje nepoznato okruženje.

Neki putnici dospjeli su na naslovnice svojim otkrićima skrivenih kamera, uključujući Krissa Hardmana koji je prošle godine bio na odmoru u Perthu sa suprugom Kate i njihovom djecom. "Sinoć smo stigli u naš Airbnb. Lijepo je mjesto, ali postoji jedna stvar u koju nisam siguran, možda mi možete pomoći", rekao je Kriss u videu na TikToku. Otac troje djece zatim je pokazao nešto što se činilo kao kamera pričvršćena na zid u kutu sobe. "Je li to dopušteno u Airbnb smještajima? Je li to standardna praksa? Mislim da ne bi trebalo biti dopušteno", dodao je. Na kraju mu je Airbnb vratio novac i pokrio troškove preseljenja u drugu nekretninu na sličnoj lokaciji.

Glasnogovornik Airbnb-ja tada je za Daily Mail izjavio kako tvrtka ne dopušta domaćinima postavljanje sigurnosnih kamera ili uređaja za snimanje koji nadziru unutarnje prostore, čak i ako su ti uređaji isključeni. U međuvremenu, Airbnb je u potpunosti zabranio korištenje kamera unutar nekretnina, uvodeći novo pravilo 2024. godine. Njihova politika navodi: "Ne dopuštamo domaćinima da imaju sigurnosne kamere ili uređaje za snimanje koji nadziru unutarnje prostore u domovima, čak i ako su ti uređaji isključeni. Skrivene kamere uvijek su bile zabranjene i nastavit će biti zabranjene. Domaćinima je dopušteno imati vanjske sigurnosne kamere, monitore za mjerenje buke i pametne uređaje u domovima sve dok su u skladu sa smjernicama i primjenjivim zakonima."

Za turiste koji bi mogli biti zabrinuti, iskusni privatni istražitelj David savjetuje provjeru "uobičajenih skrovišta". On spominje prostore kao što su detektori dima, okviri za slike, satovi, ogledala, USB punjači i ventilacijski otvori. "Tražite sitne leće, rupice ili bilo što što se čini neobičnim ili neuobičajeno postavljenim", dodaje David. "Pri slabom svjetlu koristite svjetiljku na telefonu, koja može otkriti reflektirajuće leće kamere, a neki 'pametni' uređaji mogu imati slabe crvene LED diode."

Jedan od poznatijih slučajeva dogodio se još 2023. godine, kada je Ian Timbrell iz Cardiffa podijelio fotografiju sebe pored kamere smještene između dva jastuka na kauču u dnevnoj sobi svog kratkoročnog najma. "Moj Airbnb ima web kameru koja nadzire cijelu dnevnu sobu. Griješim li što sam je isključio? Čini mi se kao ogromna invazija na privatnost!", napisao je. Ian, koji je putovao u velški gradić kao trener za LGBT inkluziju, platio je oko 47 eura za sobu u privatnom domu. Na kraju je odlučio napustiti nekretninu i pronaći drugo mjesto za boravak. Međutim, ispostavilo se da je kamera zapravo bila spomenuta u opisu smještaja. Airbnb mu je svejedno ponudio puni povrat novca.

Platforme poput Booking.com-a i Vrbo-a također imaju stroga pravila. Politika Booking.com-a navodi kako očekuju od domaćina da proaktivno informiraju goste o prisutnosti bilo kakvih nadzornih uređaja unutar ili izvan smještaja. Glasnogovornik objašnjava da su nadzorni uređaji strogo zabranjeni u privatnim prostorima, uključujući prostore koje gosti isključivo iznajmljuju. Kada gost rezervira cijelu nekretninu, unutarnji nadzorni uređaji bilo koje vrste nisu dopušteni. Slično tome, Vrbo navodi da ima strogu politiku te da nadzorne kamere koje snimaju unutrašnjost nekretnine nikada nisu dopuštene. Domaćini koji prekrše ovo pravilo mogu biti trajno uklonjeni s platforme.

Čak i uz sve propise i politike, stvari mogu proći nezapaženo, stoga privatni istražitelj David detaljno objašnjava što točno trebate učiniti ako pronađete skrivenu kameru u smještaju za odmor. On potiče turiste da je ne diraju niti pokušavaju mijenjati. Umjesto toga, savjetuje gostima da fotografiraju predmet kako bi dokumentirali točno mjesto gdje je pronađen, bez da ga pomiču. "Odmah kontaktirajte vlasnika nekretnine ili platformu i prijavite slučaj policiji; u većini zemalja snimanje nekoga u privatnom prostoru bez pristanka kazneno je djelo", nastavlja David. "Ako možete sigurno isključiti napajanje uređaja bez ugrožavanja dokaza, to je korisno, ali prioritet je očuvanje dokaza i obavještavanje vlasti."