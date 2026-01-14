Naši Portali
RAZLOG JE JEDNOSTAVAN

Ovi brojevi i slova ni pod razno ne smiju biti u njemačkim dokumentima. Evo i zašto

VL
Autor
Večernji.hr
14.01.2026.
u 15:00

Broj njemačkih dokumenta nalazi se u gornjem desnom kutu osobne iskaznice, odnosno na stranici s osobnim podacima u putovnici, a koristi se pri vizama, rezervacijama letova i raznim službenim prijavama

Broj osobne iskaznice i putovnice često zadaje glavobolju građanima, osobito kad treba razlikovati je li na dokumentu upisana znamenka 0 ili slovo O. No, prema službenim pravilima u Njemačkoj, dileme zapravo ne bi trebalo biti. Broj njemačkih dokumenta nalazi se u gornjem desnom kutu osobne iskaznice, odnosno na stranici s osobnim podacima u putovnici, a koristi se pri vizama, rezervacijama letova i raznim službenim prijavama. Važno ga je upisati točno, jer i najmanja pogreška može dovesti do nevažeće registracije, piše Fenix.

Svaki broj sastoji se od devet znakova, kombinacije slova i brojki. Prva četiri označavaju nadležno tijelo, a preostalih pet dodjeljuje se nasumično. Zanimljivo je da se svakom novom dokumentu dodjeljuje i novi broj, čak i ako je riječ o istoj osobi. 

Prema pravilima koja u Njemačkoj vrijede od studenoga 2023., u broju dokumenta ne koriste se ni znamenka 0 ni slovo O. Dopušteni su samo određeni suglasnici i brojevi od 1 do 9, a broj uvijek počinje slovom i mora sadržavati barem jednu znamenku.

Razlog je jednostavan; kako bi se izbjegla zabuna između sličnih znakova, poput O i 0 ili B i 8 te kako bi se spriječilo stvaranje stvarnih riječi ili skraćenica koje bi mogle imati neželjeno značenje. Drugim riječima, ako vam se čini da na dokumentu vidite slovo O, gotovo sigurno je riječ o nekom drugom znaku, jer se ono u brojevima dokumenata jednostavno ne koristi.

Jutros je uklonjena najviša jelka u Zagrebu: Pogledajte prizore
Ključne riječi
dokument osobna iskaznica Barkod

