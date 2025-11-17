Trgovci krenuli s četvrtim valom sniženja: Evo koliko u Njemačkoj košta mlijeko, a koliko maslac

Cijene mliječnih proizvoda u njemačkoj maloprodaji ponovno su u padu, a veliki diskonti pokrenuli su četvrti val sniženja od početka rujna. Prema nedavnom priopćenju trgovaca poput Lidla, Aldija Nord, Aldija Süd i Norme, od danas će cijene mlijeka, vrhnja i maslaca biti niže, piše Fenix.

Sniženja se kreću od 7 do 25 posto, ovisno o proizvodu. Tako će 250 grama najjeftinijeg maslaca u Aldiju i Lidlu stajati 1,29 eura, dok je prethodno cijena bila 1,39 eura. Svježe mlijeko s 3,5 posto mliječne masti prodavat će se za 0,95 eura, što je smanjenje s prethodnih 1,09 eura. Kod kondenziranog mlijeka mogući su manji razmaci u cijenama među različitim trgovcima.

Diskonti poput Aldija i Lidla ponovno su snižili cijene brojnih mliječnih proizvoda, a neki od njih pojeftinit će i do 25 posto. Ova sniženja omogućena su nižim troškovima sirovina. Nakon što su već smanjene cijene maslaca, sada su na sniženju i drugi mliječni proizvodi, što potvrđuju objave iz Aldi Norda, Aldi Süda i Lidla.

Aldi je najavio da će više od 15 različitih proizvoda pojeftiniti do 25 posto, dok će u Lidlu cijene 16 mliječnih artikala biti niže za četvrtinu. Diskonti ističu da je riječ o trajnom sniženju cijena. Lidl dodatno objašnjava da su sniženja moguća zbog nižih cijena sirovina, te da će uštede biti izravno prenesene na potrošače.