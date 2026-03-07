Naši Portali
KAKO OVO PRIJE NISMO ZNALI

Ovaj dio u mašini za robu svi ignoriraju, a genijalan je za uštedu novca. Otkrivamo kako vam može poslužiti

VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 11:41

Za one čije mašine za pranje rublja nisu opremljene ovim dodatkom, poklopac je moguće naručiti u trgovini ili kod ovlaštenih distributera

Mnogi proizvođači kućanskih aparata stalno uvode nove funkcije koje bi trebale olakšati svakodnevni život, ali neke od njih su često skrivene i nisu odmah očigledne. Jedan od takvih primjera je mali poklopac koji se nalazi u posudi za deterdžent kod mnogih perilica za rublje.

Kako piše T-online, ovaj mali plastični dio kod nekih modela perilica nalazi se direktno na pregradi za doziranje deterdženta i obično je prekriva do trećine. Mnogi korisnici ne znaju da je poklopac pomičan - može se povući naprijed i potom preklopiti naniže. Svrha ovog malog poklopca je vrlo praktična: može se koristiti kao pomoć pri doziranju deterdženta.

Na prednjoj strani poklopca nalaze se oznake u mililitrima, koje sežu od 50 do 200 ml. To znači da deterdžent više nije potrebno prethodno mjeriti u čepu za doziranje, što je posebno korisno jer mnogi tekući deterdženti danas uopće nemaju takav čep. On se kod proizvođača mora posebno naručiti ili kupiti.

Za one čije mašine za pranje rublja nisu opremljene ovim dodatkom, poklopac je moguće naručiti u trgovini ili kod ovlaštenih distributera. Ova mala, često neprimijećena funkcija ne samo da olakšava svakodnevnu upotrebu mašine za veš, već može pomoći i u uštedi deterdženta, a samim time i novca.
Ključne riječi
kupaonica perilica rublja Barkod

