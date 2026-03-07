Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 63
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
UŽIVO
Večernji list PREMIUM donosi vam sve što vrijedi, na jednom mjestu - od sada BEZ reklama za pretplatnike
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ZAŠTITITE SE

Kritični sigurnosni propust na Androidima: Pod hitno ažurirajte svoje mobitele, prijetnja je poprilično ozbiljna

mobiteli, aplikacije
unsplash
VL
Autor
Večernji.hr
07.03.2026.
u 11:37

Google Pixel korisnici odmah će dobiti najnoviju nadogradnju, dok ostali proizvođači Android telefona poput Samsunga, Xiaomija, OnePlusa i Nothing moraju implementirati popravke prije nego što ih šalju korisnicima

Google je objavio najnoviju softversku nadogradnju za Android koja donosi važnu sigurnosnu ispravku. Ovaj mjesec, nadogradnja dolazi s posebnim razlogom zbog velike ranjivosti koju je potrebno popraviti. Nakon nekoliko mjeseci bez većih problema, Google je otkrio ozbiljnu sigurnosnu prijetnju koja zahtijeva hitnu pozornost, piše Express.

Prema sigurnosnoj obavijesti Androida za ožujak 2026., otkriven je "kritični sigurnosni propust u komponenti sistema" koji može dovesti do daljinskog izvršavanja koda bez potrebe za dodatnim privilegijama. Za iskorištavanje ove ranjivosti nije potrebna nikakva interakcija korisnika. To znači da napadači mogu iskoristiti ovu prijetnju bez da korisnik poduzima bilo kakve radnje.

Iako je opasnost trenutno vrlo mala, Google Pixel korisnici odmah će dobiti najnoviju nadogradnju, dok ostali proizvođači Android telefona poput Samsunga, Xiaomija, OnePlusa i Nothing moraju implementirati popravke prije nego što ih šalju korisnicima. To obično znači da nadogradnje za ove telefone dolaze malo kasnije.

Ukupno je ispravljeno 129 sigurnosnih problema, što je novi rekord, rekao je Adam Boynton, viši menadžer strategije u sigurnosnoj tvrtki Jamf. Najveći problem je ranjivost u grafičkom podkomponentu koja može uzrokovati ozbiljno oštećenje memorije, omogućujući napadačima da zaobiđu sigurnosne kontrole i preuzmu neovlaštenu kontrolu nad sustavom.

Preporučuje se da odmah instalirate najnoviju dostupnu nadogradnju kako biste zaštitili svoj uređaj. Google je istaknuo da je ranjivost vrlo ozbiljna, jer se već iskorištava u stvarnom svijetu. Iako je rizik trenutno nizak, najbolje je što prije preuzeti najnoviji softverski paket i osigurati svoj telefon.

FOTO/VIDEO Evo kako to izgleda kad vas tramvaj pusti tamo gdje nema stanice: Put uz prugu Zagrepčani si već utabali
Ključne riječi
mobitel ažuriranje androidi Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!