Kritični sigurnosni propust na Androidima: Pod hitno ažurirajte svoje mobitele, prijetnja je poprilično ozbiljna

Google je objavio najnoviju softversku nadogradnju za Android koja donosi važnu sigurnosnu ispravku. Ovaj mjesec, nadogradnja dolazi s posebnim razlogom zbog velike ranjivosti koju je potrebno popraviti. Nakon nekoliko mjeseci bez većih problema, Google je otkrio ozbiljnu sigurnosnu prijetnju koja zahtijeva hitnu pozornost, piše Express.

Prema sigurnosnoj obavijesti Androida za ožujak 2026., otkriven je "kritični sigurnosni propust u komponenti sistema" koji može dovesti do daljinskog izvršavanja koda bez potrebe za dodatnim privilegijama. Za iskorištavanje ove ranjivosti nije potrebna nikakva interakcija korisnika. To znači da napadači mogu iskoristiti ovu prijetnju bez da korisnik poduzima bilo kakve radnje.

Iako je opasnost trenutno vrlo mala, Google Pixel korisnici odmah će dobiti najnoviju nadogradnju, dok ostali proizvođači Android telefona poput Samsunga, Xiaomija, OnePlusa i Nothing moraju implementirati popravke prije nego što ih šalju korisnicima. To obično znači da nadogradnje za ove telefone dolaze malo kasnije.

Ukupno je ispravljeno 129 sigurnosnih problema, što je novi rekord, rekao je Adam Boynton, viši menadžer strategije u sigurnosnoj tvrtki Jamf. Najveći problem je ranjivost u grafičkom podkomponentu koja može uzrokovati ozbiljno oštećenje memorije, omogućujući napadačima da zaobiđu sigurnosne kontrole i preuzmu neovlaštenu kontrolu nad sustavom.

Preporučuje se da odmah instalirate najnoviju dostupnu nadogradnju kako biste zaštitili svoj uređaj. Google je istaknuo da je ranjivost vrlo ozbiljna, jer se već iskorištava u stvarnom svijetu. Iako je rizik trenutno nizak, najbolje je što prije preuzeti najnoviji softverski paket i osigurati svoj telefon.