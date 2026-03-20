Što je najviše poskupjelo? Hrvati su ogorčeni: 'Deru nas bez razloga, jeftinije je u Sloveniji'

Objava jednog korisnika na Redditu, potaknuta skokom cijene Domaćica, postala je žarište nezadovoljstva hrvatskih potrošača. Autor je istaknuo kako je cijena Domaćice, koja je prije nekoliko godina iznosila između 11 i 14 kuna, narasla na tri i pol, a u nekim trgovinama i do četiri eura. "Zaključili su da mogu dobiti više, a ne zato jer je cijena proizvodnje visoka", napisao je, dodavši informaciju koja je mnoge dodatno razljutila: "Domaćica je jeftinija u Sloveniji nego kod nas."

Njegova objava pokrenula je stotine komentara u kojima su se građani složili kako ovo nije izoliran slučaj. Mnogi su se požalili da je i legendarnoj Bajaderi cijena sve viša. Drugi su istaknuli kako su i napolitanke, nekoć cjenovno pristupačne, sada postale luksuz. Rasprava se brzo proširila na gotovo sve kategorije proizvoda. Korisnici su navodili primjere drastičnih poskupljenja dezodoransa, koji su s nekadašnjih dvadesetak kuna skočili na četiri do pet eura, te Cedevite, koja je uz rast cijene doživjela i takozvanu "shrinkflaciju", smanjenje pakiranja s jednog kilograma na 900 grama. "Bolje pitanje ti je kaj nije išlo gore s cijenama", sažeo je osjećaj mnogih jedan korisnik.

Dok cijene rastu, u raspravi se povelo i pitanje prate li plaće taj rast. Iako su neki komentirali kako su im primanja porasla, mnogi iz realnog sektora su se požalili da povećanja ni približno ne mogu nadoknaditi udar na kućni budžet. "Jedino su plaće iste kao nekad", zaključio je jedan od sudionika, izražavajući frustraciju šireg dijela javnosti.

Jedan od najzanimljivijih dijelova rasprave otkrio je neobičan trend: Hrvati sve češće osnovne namirnice i slatkiše kupuju u trgovinama koje primarno prodaju alate i građevinski materijal. Više korisnika je istaknulo kako su cijene Milka čokolade, čipsa ili gaziranih pića ondje niže nego u velikim supermarketima.

Drugi su objasnili da se radi o marketinškoj strategiji "loss leadera", gdje se takvi proizvodi prodaju s minimalnom zaradom ili čak s gubitkom kako bi privukli kupce u trgovinu, nadajući se da će usput kupiti i nešto skuplje, poput kosilice ili alata. Ipak, usred sveopćeg pesimizma, pojavio se i tračak nade. Jedna korisnica podijelila je pozitivno iskustvo, navodeći kako su cijene Dove sapuna i marmelada Bonne Maman, nakon što su drastično porasle, vraćene na staro jer ih ljudi jednostavno nisu kupovali.