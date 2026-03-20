Osmislili alat koji smanjuje vrijeme za bitan ali naporan posao u svakoj ozbiljnoj tvrtki

Hrvatska tvrtka Alfatec Group razvila je rješenje za posao koji je prisutan praktično u svakoj djelatnosti, ali je naporan koliko je i bitan. Riječ je o validaciji dokumenata, dakle provjeri autentičnosti svega što može biti na dokumentu, od elektronskog potpisa, žigova, formata, a onda je tu i problem da dokumenti nisu standardizirani. Razlikuju se od djelatnosti do djelatnosti, mogu biti skenirani, kopirani, ili pak u originalu, sve to zapravo dodaje vrijeme potrebno da se dokument, koji može biti i važan poslovni ugovor ili polica osiguranja ili nešto treće na čemu pogreška može biti izuzetno skupa, provjeri. Procjenjuje se kako se u financijskim institucijama, u prosjeku godišnje provjerava i do tri milijuna stranica dokumentacije koja je od kritične važnosti za poslovanje. Prevedeno u ljudski rad, to znači u prosjeku da zaposlenik takve institucije ima oko desetak sekundi po stranici. Dakle, mogućnost je pogreške povelika. VeriDoc, alat temeljen na umjetnoj inteligenciji, napravljen je da se ta mogućnost smanji. Riječ je o platformi za automatizaciju procesa validacije dokumenata bilo digitalnih ili fizičkih koja je bazirana na naprednoj umjetnoj inteligenciji i potpuno razvijena u Hrvatskoj.

- Veridoc je kompletno rješenje koje se prilagođava specifičnim potrebama različitih klijenata iz različitih grana poslovanja, poput financijskih institucija ali i osiguravajućih kuća. Jedna od najpopularnijih funkcionalnosti je provjera (verifikacija) dokumentacije kod procesa gdje u jednom zahtjevu postoji više dokumenata s više stranica koje je potrebno provjeriti po određenim kriterijima kako bi se zahtjev mogao obraditi. Primjer tome je kompleksna dokumentacija za osiguravanje kreditiranja ili procjene osiguranja. Dokumenti su najčešće u pdf formatu ali mogu biti u raznim drugim formatima, tako da se mogu provjeravati tekstualni dokumenti, fotografije, audio/video zapisi i slično, kažu u Alfatec Group. Interesantno je kako u ovoj tvrtki ovaj alat nisu zamislili kao metodu za smanjivanje troškova, već smatraju kako je jedna od čestih zabluda upravo to da umjetna inteligencija znači zamjenu zaposlenika i otpuštanja. U praksi, riječ je o oslobađanju zaposlenika od repetitivnih i zamornih provjera kako bi se mogli bolje fokusirati na sam rad s klijentima te time donositi brže i preciznije odluke u poslovanju.

- Organizacije danas raspolažu ogromnim količinama podataka, ali njihova vrijednost postoji samo ako su podaci točni, sigurni i dostupni u pravom trenutku. VeriDoc je razvijen kao konkretan odgovor na svakodnevne operativne izazove s kojima se susreću financijske institucije, osiguravatelji i javni sektor, ističe Marko Kornfeld, direktor, Alfatec Group.

U prijevodu, ovo je alat koji bi morao omogućiti povećanje produktivnosti u svakoj tvrtki koja ga koristi.

- Kako se radi o rješenju koje je potpuno prilagodljivo i primjenjivo na procese različitih razina kompleksnosti, iz našeg iskustva se pokazalo kako u nekim slučajevima Veridoc uštedi do 80-100% ljudskog manualnog rada na provjeravanju dokumenata i uspoređivanju potrebnih podataka te njihovoj daljnjoj obradi u IT sustavu klijenta. Drugim riječima, za manualni rad za koji bi zaposlenik potrošio jedan radni dan, Veridoc rješenje će to odraditi doslovno u minutama. I to s visokom preciznošću, kažu u Alfatec Group. Posebno ističu kako se radi o konkretnoj primjeni umjetne inteligencije a gdje se prepoznaje potreba da se obrada dokumenata što više automatizira.

Veridoc se temelji na potpuno prilagođenim jezičnim modelima, odnosno korisnik dobiva prilagođeni jezični model koji najbolje odgovara njegovim poslovnim potrebama. Naime nije isti jezični model za korisnika iz financijskog sektora, ili pak sektora osiguranja i sličnih institucija, kažu u ovoj IT tvrtki.