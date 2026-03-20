Ova je destinacija proglašena najjeftinijom za ljeto 2026. Evo kako se kreću cijene za sedmodnevni odmor

VL
Autor
Večernji.hr
20.03.2026.
u 19:00

Grad je poznat po velikoj tržnici Souk El Had s tisućama trgovina, modernoj marini i živahnoj luci, dok obližnja plaža Taghazout privlači surfere iz cijelog svijeta

Ako tražite povoljan ljetni odmor, jedna destinacija posebno se istaknula – marokanski Agadir proglašen je najjeftinijim izborom za ljeto 2026. godine. Prema analizi turističke platforme loveholidays, tjedan dana boravka u ovom obalnom gradu može stajati već od oko 230 eura po osobi, odnosno približno 33 eura po noćenju, dok se u pojedinim terminima cijene spuštaju i na svega 24 eura po noći, piše The Sun.

Smješten na jugozapadnoj obali Maroka, Agadir nudi spoj dugih pješčanih plaža, toplog vremena i relativno kratkog leta iz Europe. Grad se proteže uz Atlantski ocean, a okružen je planinama Anti-Atlasa, što mu daje dodatnu atraktivnost. Temperature se već početkom ljeta penju i do 27 stupnjeva, što ga čini idealnim za sunčanje i kupanje.

U ponudi su brojni povoljni aranžmani, uključujući i sedmodnevni boravak u hotelima poput Appart Hotela Igoudar, gdje cijene u lipnju kreću od oko 169 eura po osobi. Riječ je o smještaju u blizini plaže, s apartmanima uređenima u tradicionalnom stilu i bazenom. Nešto skuplja, ali i dalje pristupačna opcija je Club Al Moggar Garden Beach, koji nudi privatnu plažu i veći hotelski kompleks, uz cijene od oko 239 eura za sedam noći s doručkom i uključenim letom.

Osim povoljnih cijena, Agadir privlači i sadržajem. Grad je poznat po velikoj tržnici Souk El Had s tisućama trgovina, modernoj marini i živahnoj luci, dok obližnja plaža Taghazout privlači surfere iz cijelog svijeta. Posebno mjesto zauzima i Memorijalni zid koji podsjeća na razorni potres iz 1960. godine, nakon kojeg je grad u potpunosti obnovljen. Na listi najpovoljnijih destinacija odmah iza Agadira našla se i španjolska Costa Dorada, no s osjetno višim cijenama – prosječno oko 381 euro za sedmodnevni odmor po osobi.
