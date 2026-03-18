Ryanair uvodi novu liniju: Hrvatska će prvi put biti povezana s ovom šarmantnom destinacijom, evo i kada

Ponuda zračnih linija iz Hrvatske iz godine u godinu sve je bogatija, a sve veći broj putnika koristi povoljne letove za kratka europska putovanja. U tome veliku ulogu imaju niskotarifne aviokompanije koje su brojne destinacije učinile dostupnijima nego ikad prije. Najnovija najava ide u tom smjeru. Dalmacija uskoro dobiva novu izravnu vezu s Irskom.

Kako piše Putni kofer, Ryanair pokreće novu liniju prema gradu Corku na jugu Irske, a prvi let planiran je za 26. svibnja. Već sada vlada velik interes putnika jer se karte za početne datume mogu pronaći po cijeni od oko 37 eura, što ovu destinaciju čini posebno privlačnom za vikend-putovanja i kraće odmore.

Nova ruta uvodi se u sklopu ljetnog reda letenja, kada potražnja za putovanjima tradicionalno raste. Upravo u tom razdoblju mnogi planiraju godišnje odmore, ali i sve popularnije city break izlete. Cork bi tako mogao postati nova omiljena destinacija među hrvatskim putnicima.

Riječ je o drugom po veličini gradu u Irskoj, smještenom na rijeci Lee, koji se često opisuje kao jedno od najautentičnijih urbanih središta zemlje. Grad je poznat po živahnoj kulturnoj sceni, brojnim galerijama, muzejima i pubovima, ali i opuštenoj atmosferi koja privlači posjetitelje iz cijelog svijeta.

Jedna od glavnih atrakcija je povijesna natkrivena tržnica English Market iz 18. stoljeća, gdje se mogu pronaći lokalni proizvodi, od svježih morskih plodova do tradicionalnih irskih specijaliteta. Među poznatijim znamenitostima ističe se i četvrt Shandon s crkvom svete Ane, čiji toranj nudi panoramski pogled na grad, kao i mogućnost zvonjenja poznatih „Shandon Bells“.

Za ljubitelje povijesti zanimljiv je i nekadašnji zatvor Cork City Gaol, danas pretvoren u muzej koji prikazuje život zatvorenika u 19. stoljeću. Uz to, šetnja uz rijeku Lee i mostovima koji povezuju različite dijelove grada pruža dodatni ugođaj, posebno u večernjim satima kada se u pubovima može čuti tradicionalna irska glazba.