Zmajska je za otvaranje svoje pivnice Sip napravila tri nova piva

Sip Pub jedan je od rijetkih instant-uspjeha u ugostiteljstvu u nas. Onakvu navalu kao u prva tri dana rada nove pivnice Zmajske pivovare zaista mislimo da još nismo vidjeli. First Sip neka bude prvi gutljaj koji biste mogli probati u Sipu. Mutno pale ale pivo koje obiluje citrusima i tropskim voćem. Kako i ne bi kada je ovdje čak pet sorti hmelja – citra, mosaic, sabro, ekuanot i eksperimentalni HBC472. First Sip je jako pitak, s naglaskom na hmelju, pravi pogodak za tople dane. Party Prophet je double IPA, sigurno već znamo što to znači, a tko nije siguran, ovdje će se podsjetiti. Simcoe, citra, strata i eclipse sorte su hmelja na kojima se ovdje nije štedjelo, no nije se ni pretjeralo, nego je balans zaista odličan pa je zvijer od 8,3 posto alkohola zaista pitka. Ako je po nečemu poznat Andrej Čapka, osnivač Zmajske pivovare, onda je to russian imperial stout. Pa onda valjda nije moglo biti ništa drugo za 13. rođendan Zmajske, nego upravo takvo jedno pivo. Ovaj je RIS odležao u hrastovim bačvama, u kojima je odležavao i viski koji rade u pivovari, Tale of the Dragon's Tail. Još jedno "opasno" pivo s 11 posto alkohola, no ponovno je ovaj visoki ABV uklopljen u tijelo tako da ga se ne osjeti. Nismo imali ni previše hrasta pa je ovdje balans zaista odličan te je ovo jedan od skladnijih RIS-ova koje smo probali.