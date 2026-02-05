TikTok i fitness mitovi: Kako razlikovati stručni savjet od marketinške obmane

TikTok od svojih je početaka mjesto na kojem se savjeti o zdravoj prehrani, mršavljenju i “boljem životu” mogu dobiti brzo, besplatno i jednostavno. Kreatori sadržaja dijele kratke i dinamične videozapise koji često nude brza rješenja i jednostavne odgovore na složena pitanja o tijelu i zdravlju. Upravo se u tim “jednostavnim odgovorima” krije problem jer je granica između korisnog savjeta i marketinške obmane sve tanja.

Kako ne upasti u zamke dezinformacija i mitova te ostati informiran, saznali smo od Nine Rosandić Abramović, kreatorice sadržaja i članice Crew zajednice kreatora, nutricionistice i fitness instruktorice.

Od teretane do nutricionizma

Nina se nutricionizmom počela baviti paralelno s trenerskim poslom, koji radi već 6 do 7 godina, dok zdrav način života, kako kaže, prakticira više od 15. Prvi doticaj s teretanom imala je nakon sportske ozljede koljena, a vrlo brzo shvatila je da treniranje bez brige o prehrani nema puno smisla.

Danas naglašava ono što se, unatoč brojnim trendovima, često zaboravlja - balans “Isprobala sam sve i svašta, ali zaključak je i danas isti: balans u prehrani je ključ uspjeha!”

Brza obećanja kao najveća zamka

Prema njezinim riječima, jedan od najvećih problema TikTok sadržaja vezanih uz prehranu su nerealna obećanja. Upravo ona najčešće privlače publiku, ali i vode prema razočaranju ili ozbiljnim zdravstvenim posljedicama.

Nina upozorava kako ljudi često zaboravljaju da višak kilograma nije nastao preko noći, pa se ne može ni zdravo ukloniti u kratkom vremenu. Fraze poput “izgubite pet kilograma u dva tjedna” ili “novo tijelo u 30 dana” smatra klasičnim primjerima marketinške manipulacije.

“Sve su to prazne priče na koje ljudi u očaju, nažalost, nasjedaju.”

#menopause #postmenopause #cortisol #women ♬ original sound - Ben Carpenter @bdccarpenter Predatory fitness marketing. Someone sent me this video (advert) asking for my opinion. It is actually a fantastic example of how terrible fitness marketing can be, so let’s use it as a template. 1. “If you are a woman over 40” (zoom in on you as their niche) 2. “The things you are trying will not work for you” (make you doubt what you are doing) 3. Insert a vague reason why that sounds plausible 4. Make it sound like you won’t get results without a VERY SPECIFIC program I have actually responded to this specific person before. Whilst it looks like they are very helpful and friendly, this is literally just part of a massive ad funnel campaign. People in the fitness industry normally have something to sell (including me, I am of course a personal trainer who wrote a book which I put a little disclaimer at the end of each post on) but that shouldn’t mean that it’s excusable to resort to scummy tactics. P.S., At the end of each post I let you know that if you want to support me, you can order my best-selling book, Everything Fat Loss (Iink in profile). #marketing

Što je dobra praksa, a što mit?

Iako ne želi prozivati konkretne kreatore koji šire dezinformacije, ističe kako se kvalitetan sadržaj lako prepoznaje. Dobra praksa, kaže, uključuje cjelovit pristup zdravlju. Važna je redovita fizička aktivnost, uravnotežena prehranu u kojoj se smije naći i neki “nezdravi” zalogaj, ali i briga o mentalnom zdravlju koja se često zanemaruje. Upravo mentalno zdravlje čini temelj dugoročnih promjena, jer bez stabilnog odnosa prema sebi, tijelu i očekivanjima ni prehrana ni trening ne mogu donijeti održive rezultate.

S druge strane, stalni pritisci na izgled, usporedbe s drugima i nerealni standardi koje nameću društvene mreže mogu dovesti do gubitka motivacije.

Upravo izostavljanje tog šireg konteksta često je znak da se radi o pojednostavljenoj ili zavaravajućoj poruci.

Pet savjeta kako prepoznati istinu na TikToku

Na pitanje kako se prosječan korisnik može zaštititi od mitova i lažnih informacija, Nina izdvaja nekoliko ključnih smjernica.

a) Razlikujte osobno iskustvo od stručnog savjeta

Osobno iskustvo može biti vrijedno, ali nije univerzalno pravilo. Znanje, naglašava, vrijedi tek kada se primjenjuje u praksi, ali i kada se jasno komunicira da nije primjenjivo na sve.

“Mora se podrazumijevati da je taj trener ili nutricionist i sam osjetio benefite svog programa treninga, sve ostalo je - mlaćenje prazne slame.”

@makimakimakiiii Zamisli da rame stoji ispred tijela, istegnuto kroz trapez. Iz te pozicije eksplozivno cupas NAZAD I GORE. Blaga zadrska na vrhu pa opet pustas dole po istom principu. ♬ original sound - MakiMakiMaki

1. Obratite pažnju na “red flag” fraze

Velika obećanja poput: “ovim treningom ćete u samo mjesec dana izgraditi brutalan gluteus”, “savršeno tijelo u 30 dana” ili “jedan trik koji mijenja sve” gotovo uvijek su znak za oprez.

“Dobar gluteus se gradi godinama, a ne kroz pet ili deset treninga.”

2. Pazite na skriveni prodajni motiv

Kada savjet ostane nedorečen, a rješenje se nudi isključivo kroz poruke, često se radi o uvodu u prodajni proces.

“Ako ti netko ne završi priču, nego kaže “saznaj kako porukom u DM-u”, jasno je da se tu radi o lovi.”

Takav sadržaj nerijetko vodi prema ispunjavanju upitnika, prijavi na zatvorene platforme ili izravnoj komunikaciji s influencerom, nakon čega na red dolazi cijena usluge ili programa - koja gotovo nikada nije mala.

3. Provjeravajte informacije iz više izvora

Internet je pun kvalitetnih, stručno provjerenih izvora, ali zahtijeva dodatan trud i odvojeno vrijeme za istraživanje. Osim online izvora, vrijedi se osloniti i na stručnjake izvan društvenih mreža - osobne trenere u teretanama, nutricioniste ili liječnike specijaliste koji imaju širi kontekst i dublje razumijevanje problema. Komentari ispod videa, upozorava, nisu mjesto za stručne savjete.

“Ako vam se baš i ne da istraživati, onda se obratite osobi iz struke za koju znate da objavljuje kvalitetan i iskren sadržaj.”

4. Zapamtite da nismo svi isti

Jedan od najvećih problema trendova je njihova univerzalnost. Ono što djeluje na jednu osobu, ne mora djelovati na drugu jer se tijela razlikuju po genetici, životnim navikama, zdravstvenom stanju i ciljevima.

Upravo zato važno je ne slijepo slijediti savjete jednog pojedinca, influencera ili brenda, već se potruditi informirati o vlastitom tijelu i njegovim potrebama. Pristup koji zanemaruje individualne razlike često vodi frustraciji, ali i pogrešnim zaključcima o prehrani i treningu.

“Ako jedan način prehrane djeluje na mene, ne znači da će djelovati na tebe.”

Inspiracija, a ne recept

TikTok, zaključuje Nina, može biti izvrstan izvor inspiracije, ali ne i zamjena za stručni savjet. Problem nastaje kada se sadržaj konzumira nekritički i bez dodatne provjere, a može direktno utjecati na zdravlje.

“Ne vjerujte svemu što vidite na TikToku. Ako naiđete na neki trend, istražite ga, poslušajte više strana i savjetujte se s osobom iz struke.”

U svijetu u kojem se zdrava prehrana često svodi na trendove i kratke formate, kritičko razmišljanje ostaje najvažniji alat. Zdravlje, za razliku od viralnog videa, nije nešto što bi trebalo ovisiti o algoritmu.

