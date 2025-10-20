Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 91
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
POGODNOST KOJU MNOGI KORISTE

Sve popularniji način dolaska do novog auta u Hrvatskoj: Za trećinu cijene voze ga kući

Sandra Mikulčić
Autor
Sandra Mikulčić
20.10.2025.
u 10:51

Vozači su posve prigrlili plaćanje automobila u tri jednake rate, uz godinu dana odgode između svake. Pritom je poželjno i 'uhvatiti' akciju koja ih oslobađa svih dodatnih troškova, a takva je aktualna u Suzukiju

U Hrvatskoj je sve popularniji način dolaska do novog automobila tzv. kupnja na trećine. Odnosno, kupac uplati trećinu cijene vozila i odmah ga odveze kući. Drugu trećinu cijene plati za godinu dana, pa treću opet godinu dana kasnije. Nije to nov model kupnje, ali vozači su i više nego dobro prihvatili tu mogućnost pa i trgovci sve češće nude opciju plaćanja po trećinama. Suzuki je otišao još korak dalje, pa je u njegovim salonima sve hibridne modele sada moguće kupiti  na tri rate, bez kamata i bez troškova obrade (za fizičke osobe). Time je ova japanska marka, uz poslovično bogatu opremu i prihvatljive cijene, svoj omjer kvalitete i cijene podigla na novu razinu. Odnosi se to na sve Suzuki modele: Swift, Vitaru, S-Cross, ali po novom i Across. Jednostavno je – cijenu iz cjenika podijelite na tri jednaka dijela i dobijete iznos koji treba platiti. Prvu ratu uplaćujete prilikom preuzimanja vozila, drugu za godinu dana, a treću za dvije godine. Primjerice, novi Swift tako iz salona možete odvesti kad uplatite 5639,38 eura, novu Vitaru za 7101,19 eura, a novi S-Cross za 7707,74 eura. Novost je da se na isti način može kupiti i moćni Across, po cijeni od 20.284,87 eura. Ovdje treba napomenuti kako se radi o plug-in hibridnom automobilu s više od 300 konjskih snaga, koji samo na struju može voziti preko 80 km, a uključuje i više od 170 stavaka serijske opreme.

Dakle, ova pogodnost ne samo da omogućuje jednostavniju kupnju, već kupca ujedno štiti od potencijalnih poskupljenja i inflacije jer cijena automobila ostaje fiksna. Dodatno, ako to kupac želi, treću ratu može refinancirati i raspodijeliti kroz više godina. Suzuki tako i dalje ostaje vjeran svojoj filozofiji: najviše za vaš novac i bez skrivenih troškova, odnosno bez opasnih „sitnih slova“. Uz to, svi modeli već od najnižih paketa opreme pršte opremom i zavidnim arsenalom sigurnosnih sustava, koji uključuju obavezan klima-uređaj, hrpu zračnih jastuka, ali i upozorenja za napuštanje trake, upozorenja na krivudanje, automatski sustav kočenja u slučaju nužde, prepoznavanje prometnih znakova i upozoravanje na prekoračenje brzine, snimanje podataka (tzv. “crna kutija”), nadzor mrtvog kuta, pomoć pri kretanju uzbrdo, kameru za vožnju unatrag, parkirne senzore, adaptivni tempomat, pomoć pri naglom kočenju, LED svjetla,... Sve navedeno imaju svi modeli, čak i u osnovnoj serijskoj opremi. U ovoj akciji većina modela dostupna je odmah, i to za cijenu manju od velikog broja rabljenih automobila. Iz Suzukija naglašavaju da će novac za drugu ratu pomoći uštedjeti sam automobil - svojim pouzdanim i štedljivim motorima koji se diče malom potrošnjom i niskim troškovima održavanja.
Ključne riječi
hibridni automobili Barkod novo na tržištu cijena automobila tržište automobila

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

AUTO

Znate li što je QRescue kod? Trebao bi se nalaziti na vjetrobranu ovih automobila, a presudan je za spašavanje života

Iako je Renault otključao svoj patent, drugi ga nisu preuzeli, što vatrogascima otežava posao i dovodi ih u (još veću) opasnost. Zapali li se litij-ionska baterija, za gašenje je potrebna veća količina vode i više sati. Plinovi koji nastaju izgaranjem litij-ionske baterije izrazito su otrovni. U posljednja dva mjeseca u svijetu je bilo nekoliko slučajeva teških trovanja vatrogasaca

Učitaj još