Sve popularniji način dolaska do novog auta u Hrvatskoj: Za trećinu cijene voze ga kući

U Hrvatskoj je sve popularniji način dolaska do novog automobila tzv. kupnja na trećine. Odnosno, kupac uplati trećinu cijene vozila i odmah ga odveze kući. Drugu trećinu cijene plati za godinu dana, pa treću opet godinu dana kasnije. Nije to nov model kupnje, ali vozači su i više nego dobro prihvatili tu mogućnost pa i trgovci sve češće nude opciju plaćanja po trećinama. Suzuki je otišao još korak dalje, pa je u njegovim salonima sve hibridne modele sada moguće kupiti na tri rate, bez kamata i bez troškova obrade (za fizičke osobe). Time je ova japanska marka, uz poslovično bogatu opremu i prihvatljive cijene, svoj omjer kvalitete i cijene podigla na novu razinu. Odnosi se to na sve Suzuki modele: Swift, Vitaru, S-Cross, ali po novom i Across. Jednostavno je – cijenu iz cjenika podijelite na tri jednaka dijela i dobijete iznos koji treba platiti. Prvu ratu uplaćujete prilikom preuzimanja vozila, drugu za godinu dana, a treću za dvije godine. Primjerice, novi Swift tako iz salona možete odvesti kad uplatite 5639,38 eura, novu Vitaru za 7101,19 eura, a novi S-Cross za 7707,74 eura. Novost je da se na isti način može kupiti i moćni Across, po cijeni od 20.284,87 eura. Ovdje treba napomenuti kako se radi o plug-in hibridnom automobilu s više od 300 konjskih snaga, koji samo na struju može voziti preko 80 km, a uključuje i više od 170 stavaka serijske opreme.

Dakle, ova pogodnost ne samo da omogućuje jednostavniju kupnju, već kupca ujedno štiti od potencijalnih poskupljenja i inflacije jer cijena automobila ostaje fiksna. Dodatno, ako to kupac želi, treću ratu može refinancirati i raspodijeliti kroz više godina. Suzuki tako i dalje ostaje vjeran svojoj filozofiji: najviše za vaš novac i bez skrivenih troškova, odnosno bez opasnih „sitnih slova“. Uz to, svi modeli već od najnižih paketa opreme pršte opremom i zavidnim arsenalom sigurnosnih sustava, koji uključuju obavezan klima-uređaj, hrpu zračnih jastuka, ali i upozorenja za napuštanje trake, upozorenja na krivudanje, automatski sustav kočenja u slučaju nužde, prepoznavanje prometnih znakova i upozoravanje na prekoračenje brzine, snimanje podataka (tzv. “crna kutija”), nadzor mrtvog kuta, pomoć pri kretanju uzbrdo, kameru za vožnju unatrag, parkirne senzore, adaptivni tempomat, pomoć pri naglom kočenju, LED svjetla,... Sve navedeno imaju svi modeli, čak i u osnovnoj serijskoj opremi. U ovoj akciji većina modela dostupna je odmah, i to za cijenu manju od velikog broja rabljenih automobila. Iz Suzukija naglašavaju da će novac za drugu ratu pomoći uštedjeti sam automobil - svojim pouzdanim i štedljivim motorima koji se diče malom potrošnjom i niskim troškovima održavanja.