Nova, treća generacija Audijeva kompaktnog SUV modela Q3 ovih dana stiže u Hrvatsku. Štoviše, prvi primjerak vidjeli smo već prošloga tjedna, u Zadru, gdje je premijerno pokazan u sklopu Audi driving experience događanja. Bila je to prilika da na atraktivnim domaćim prometnicama, po Plešivici pa po Pagu te dalje do Zadra, isprobamo novu paletu modela proizvođača koji je u Hrvatskoj već 15 godina najprodavanija premium marka. Ove godine opet bilježe rekordne rezultate. Zasad su na našem tržištu prodali 157 automobila više nego lani, a do kraja 2025. broj ove godine novoregistriranih Audija trebao bi dosegnuti 2500. Sve veći interes ne čudi, znamo li da je Audi lani obnovio većinu game. Upravo smo te novitete vozili na različitim rutama, a svaka nova ruta značila je i upravljač nekog drugog modela u rukama: A5 Sportback, A6 e-tron i PHEV, u limuzinskom i karavanskom izdanju, potom Q5 i Q5 Sportback. Glavna zvijezda, naravno, novi je Q3, model koji redefinira kompaktnu SUV klasu.

Premijera u Zadru: Hrvatima omiljena premium marka otkrila novi kompaktni SUV

Novi Q3 postavlja nove standarde u više područja. Vanjski mu je izgled samouvjereniji i emotivniji. Široka prednja maska i sužena glavna svjetla dosljedno su integrirani u aerodinamički koncept. Stražnji dio krase opcijska digitalna OLED svjetla, nadopunjena LED svjetlosnom trakom i osvijetljenim prstenovima. Ova razina tehnologije sad je prvi put dostupna u Audijevu kompaktnom segmentu. Zahvaljujući brojnim sustavima potpora, povećan je komfor i sigurnost. Audi Q3 nudi i novi adaptivni ovjes. Pogonsku grupu čine učinkoviti i djelomično elektrificirani ICE motori s mild-hybrid tehnologijom i plug-in hibrid s električnim dosegom do 120 kilometara. Osnovni model je Audi Q3 SUV TFSI sa 150 KS, 4-cilindrični benzinac s blagohibridnom tehnologijom, čiji sustav cilindara na zahtjev privremeno deaktivira drugi i treći cilindar pri niskim i srednjim opterećenjima. Najsnažnija ICE inačica je Q3 SUV TFSI quattro, s pogonom na sve kotače i 265 konja. Interijer je posebna priča, jer Audi je ovdje u kompaktnu klasu prenio digitalnu pozornicu iz viših klasa. Na kolo upravljača dodani su novi elementi - s desne je strane ručica mjenjača, a s lijeve ručica za brisače i svjetla. Time je dobiveno više prostora za pohranu u središnjoj konzoli i, generalno, dojam prostranosti. Početna cijena je 45.400 eura.

Atraktivan A5 Sportback nasljednik je A4 modela, u skladu s Audijevom nedavnom promjenom naziva modela. Audijeva srednje velika premium limuzina i karavan imaju benzinsko i dizelsko srce, pa je naziv ovog modela s novom generacijom promijenjen iz A4 u A5. A6, pak, tu je u devetoj generaciji. Povećan je u odnosu na prethodnika, na gotovo pet metara, no malo je snižen. Podjednako je impresivan kao limuzina i Avant inačica. Dolazi u rasponu snage od 204 do 367 KS. Žestok je i kao moćan benzinac, ali elektrificirana varijanta ipak odnosi pobjedu u ubrzanju. Limuzinski Audi A6 cjenovno kreće od 62.500 eura. Audi Q5 neznatno je narastao u odnosu na prethodnika, dolazi kao klasičan SUV i Sportback. Svim je novitetima zajedničko da imaju novu unutrašnjost, opcijski se uz virtualni kokpit i veliki centralni dodirni zaslon nudi i zaslon ispred suvozača. Međutim, novi Q5 prvi je model koji ima panoramski krov s novom tehnologijom, s kristalima, pa se zatamnjuje po segmentima. Korisno su rješenje i zvučnici u naslonima za glavu. Novost je i digitalni ključ kojega je moguće prebaciti na mobitel i podijeliti s još pet korisnika. U motornoj su gami benzinci, dizelaši i plug-in hibrid. Snaga također ide od 204 do 367 KS, a cijene od 57.300 eura.