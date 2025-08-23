Što se dogodi kada Tesla Model S stoji parkiran pola godine bez vožnje i punjenja? Odgovor je pokazao YouTube kanal Autoalex v2 na primjeru vozila iz 2017. godine. Na prvi pogled sve je djelovalo bezazleno – automobil je jednostavno bio ostavljen šest mjeseci. No baš kao i kod klasičnih vozila, i električni automobili imaju dvije baterije: veliku visokonaponsku te manju 12-voltnu, koja napaja električni sustav. Kada vozilo dugo stoji bez punjenja, mala baterija se isprazni, zbog čega je nemoguće otključati ili pokrenuti automobil.

U ovom slučaju nastali su dodatni problemi – Teslini kabeli za otvaranje poklopca motora bili su toliko zahrđali da su pukli. Ni Teslina korisnička služba nije mogla pomoći, pa je poklopac na kraju otvoren odvijačem kako bi se zamijenila baterija. No pravi šok uslijedio je nakon otvaranja automobila: zbog vlage u kabini se pojavila plijesan, električna parkirna kočnica bila je zaglavljena, a svi zasloni potpuno mrtvi. Vozilo je tek pomoću posebnih kotača odvezeno do punionice, gdje se uspjelo napuniti i osloboditi kočnicu. Zasloni su proradili tek nakon tjedan dana.

Kad je napokon pokrenut, automobil je pokazao dvije pogreške – neispravan sustav nadzora tlaka u gumama i potrebu zamjene osigurača baterije. Nakon nekoliko dana dodatnog rada, Tesla je ponovno postala vozna, ali iskustvo jasno pokazuje koliko dugotrajno mirovanje može biti pogubno za električna vozila.