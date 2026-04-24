Mladi Amerikanac želi se vratiti u domovinu svojih predaka: Hrvati mu bez zadrške poručili što misle o dijaspori

Jedan 22-godišnji Amerikanac hrvatskog podrijetla odlučio je potražiti iskreno mišljenje na Redditu. U svojoj objavi na popularnom kanalu /r/AskCroatia, mladić čiji su djed i baka emigrirali iz okolice Zadra, pitao je Hrvate kako se zaista osjećaju po pitanju povratka dijaspore. Priznao je da, iako je u zadnjih godinu i pol dana intenzivno učio jezik i svako ljeto provodi u Hrvatskoj, i dalje se primarno osjeća kao Amerikanac. Zanimalo ga je je li dobrodošlica koju promoviraju vladine agencije stvarna ili je samo riječ o pokušaju da se uspori pad radne snage.

Umjesto jednostavnog "dođi" ili "ostani tamo", rasprava je otkrila dublje osjećaje, frustracije i uvjete pod kojima su Hrvati spremni raširiti ruke povratnicima. Većina korisnika složila se da su normalni i radišni ljudi uvijek dobrodošli, bez obzira na podrijetlo. Najpopularniji komentar, s više od 60 glasova podrške, sažeo je ključni stav: "Podržavam imigraciju ekonomski produktivnih pojedinaca čije se osnovne vrijednosti grubo poklapaju s hrvatskima. Ne podržavam korištenje riječi 'povratak' za imigraciju ljudi čija je povezanost s Hrvatskom ekvivalentna mojoj povezanosti s Poljskom." Ovime je istaknuta razlika između onih koji su nedavno otišli i treće generacije iseljenika, za koje se smatra da su zapravo stranci s hrvatskim prezimenom.

Drugi su bili još direktniji, poručivši kako nikoga nije briga tko dolazi dok god je osoba normalna. Ipak, ista ta skupina otkrila je što im najviše smeta kod dijela dijaspore. "Dijasporu ljudi ne vole jer imaju tendenciju dijeliti pamet s visoka bez da imaju pojma kako život u Hrvatskoj izgleda", napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao kako mu je degutantno što "neki Mate u Argentini može glasati za premijera RH, a Sanjeet koji se trga po 12 sati dnevno i hrani ovu ekonomiju ne može." Upravo je pitanje prava glasa bez plaćanja poreza u Hrvatskoj istaknuto kao jedan od najvećih izvora frustracija.

Mnogi su mladiću dali i praktične savjete, a najčešći je bio onaj financijske prirode. "Zaradi u Americi, dođi ovdje kad kupiš kuću bez kredita i možeš živjeti kao kralj s prosječnom plaćom. Ali idealno bi bilo nastaviti raditi za Amere remote", glasio je jedan od popularnijih savjeta, odražavajući svijest o ekonomskoj razlici između SAD-a i Hrvatske.

Iako je bilo i negativnih komentara koji povratnike optužuju da dižu cijene nekretnina i dolaze "na gotovo" nakon što su drugi gradili zemlju, rasprava je pokazala da je veći problem u nerealnim očekivanjima. Jedan je korisnik upozorio na opasnost romantiziranja ruralne Hrvatske iz koje su preci iselili, a koja danas uglavnom više ne postoji. "Romantizira se život u zajednici... Ovakva Hrvatska je izumrla ili postoji samo u tragovima. Hrvatska sela su mrtva", stoji u komentaru koji podsjeća da je život u hrvatskim gradovima sličan životu u drugim gradovima svijeta, samo s manje novca.

*uz pomoć AI-ja