Olimpijade ranog 20. stoljeća bile su toliko bizarne da su maratone završavali automobilom

Na trećim modernim Olimpijskim igrama u St. Louisu 1904. godine, maraton je trebao biti kruna atletskog programa. Međutim, umjesto epskog nadmetanja izdržljivosti, gledatelji su svjedočili jednom od najbizarnijih i najnespretnijih skandala u povijesti sporta – slučaju Freda Lorza, čovjeka koji je ušao u cilj kao pobjednik nakon što je dobar dio utrke prešao – automobilom. Igre su se održavale paralelno sa Svjetskom izložbom, pa je sport često bio tek pripojena predstava. Mnogi europski sportaši uopće nisu doputovali zbog udaljenosti, troškova i geopolitičkih napetosti toga doba, pa je domaća konkurencija bila razmjerno brojna, a organizacija raštrkana kroz mjesece. Upravo se u takvom ambijentu rađao maraton koji će ući u anale – ne po rekordima, nego po kaosu.