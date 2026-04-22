Najnoviji model iz električne IONIQ obitelji premijerno je predstavljen tijekom Tjedna dizajna u Milanu

Hyundai je na milanskom Tjednu dizajna premijerno predstavio IONIQ 3 , novi potpuno električni kompaktni hatchback. Predstavljen u samom srcu europskog dizajnerskog diskursa uz otvaranje izložbe Unfold Stories, najnoviji član IONIQ obitelji utjelovljuje evoluciju vizualnog identiteta brenda kroz filozofiju Art of Steel, spajajući je s prostranim interijerom i intuitivnom tehnologijom u potpunosti prilagođenom svakodnevnim potrebama suvremenih korisnika.

Milan Design Week prirodno je okruženje za novo poglavlje Hyundai evolucije, povezujući dugogodišnju baštinu brenda s vodećim kreativnim glasovima Europe. Povratkom u svjetsku prijestolnicu dizajna uz premijeru modela IONIQ 3, Hyundai dodatno ističe nasljeđe koje datira još iz 1974. godine i modela Pony Coupé koji je dizajnirao Giorgetto Giugiaro, naglašavajući kako je dizajn kontinuirano oblikovao pristup brenda modernoj električnoj mobilnosti.

Foto: Hyundai

Aero Hatch dizajn i Furnished Space interijer

IONIQ 3 premijerno uvodi dizajnerski jezik Art of Steel inspiriran sirovom napetosti i čistoćom procesa proizvodnje čelika. Površine modela svedene su na nekoliko promišljenih volumena koji stvaraju snažan i precizan vizualni dojam, odražavajući prirodno ponašanje čeličnog lima. Karakteristični Pixel svjetlosni elementi dodatno osnažuju IONIQ identitet, upotpunjen s četiri središnje točke koje se referiraju na slovo H u Morseovom kodu.

Uz implementaciju osnova Aero Hatch tipologije, silueta modela IONIQ 3 optimizirana je prema principima aerodinamičke učinkovitosti koja maksimalno povećava protok zraka i naglašava sportski karakter, uz zadržavanje prostranosti interijera. Nizak, uglađen prednji dio prelazi u elegantnu liniju krova koja se proteže ravno iznad putnika sprijeda i straga prije nego što se suzi prema stražnjem spojleru. Ovakva geometrija maksimalno povećava prostranost unutrašnjosti, pružajući značajan prostor za glavu i poboljšanu udobnost na stražnjim sjedalima.

Unatoč kompaktnim vanjskim dimenzijama, IONIQ 3 nudi prostran i fleksibilan interijer prateći Furnished Space pristup u kojem su elementi raspoređeni poput namještaja kako bi stvorili toplu i intuitivnu atmosferu. Dug međuosovinski razmak i ravan pod osiguravaju izdašan prostor za noge, dok prtljažnik od 441 litre s integriranim Megaboxom ispod poda povećava svakodnevnu praktičnost. Ovisno o specifikaciji, dostupna su Relaxation sjedala s funkcijom grijanja i ventilacije te tekstilni materijali inspirirani talijanskim dizajnom namještaja iz 1970-ih, uključujući reciklirane i bio-materijale. BOSE® Premium Sound sustav, dvozonski automatski klima-uređaj i ambijentalna LED rasvjeta upotpunjuju profinjeno okruženje, dok suptilni skriveni detalji dodaju trenutke otkrivanja i animacije za korisnike.

Tehnologija i performanse prilagođene korisniku

Izgrađen na E-GMP platformi s arhitekturom od 400 volti, IONIQ 3 pruža uravnoteženu kombinaciju učinkovitosti i dosega. Dostupne su dvije opcije baterija: Standard Range s projiciranim WLTP dosegom od preko 335 km te Long Range verzija s dosegom većim od 490 km. Uz brzo DC punjenje (10 – 80 % za približno 29 min), vozilo nudi i AC punjenje do 22 kW te unutarnju i vanjsku Vehicle-to-Load (V2L) funkcionalnost.

U unutrašnjosti debitira Pleos Connect infotainment sustav (AAOS) sa zaslonima do 14,6 inča. Tehnološki paket zaokružuju Hyundai Digital Key 2, Plug & Charge te najnoviji SmartSense ADAS sustavi poput Highway Driving Assist 2 (HDA2) i Remote Smart Parking Assist (RSPA). Za sigurnost se brinu i projekcijska LED prednja svjetla s inteligentnim sustavom IFS te sedam standardnih zračnih jastuka.

Razotkrivanje jedinstvene priče o dizajnu

Imerzivna instalacija Unfold Stories posjetitelje vodi kroz kreativni proces nastajanja novog modela IONIQ 3, predstavljen kroz niz međusobno povezanih prostora. U cjelini Art of Steel Exterior Space, običan se list papira kroz skulpturalne oblike transformira u gotov objekt, ilustrirajući pristup od papira do čelika. Priča se nastavlja u dijelu Furnished Interior Space, gdje posjetitelji istražuju filozofiju dizajna interijera kroz materijale i interaktivne elemente koji daju prednost udobnosti i emocijama nad čistom mehanikom. Iskustvo zaokružuju radionice s Hyundai dizajnerskim timom koje sudionicima omogućuju izravno razumijevanje principa na kojima počiva razvoj vozila. Više informacija o izložbi dostupno je na linku: Unfold Stories .

