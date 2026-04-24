Najnovija ADAC statistika za Njemačku: Ovi rabljeni automobili se najčešće kvare, evo koji su najpouzdaniji

Najnovija statistika kvarova za 2025. godinu, koju je objavio ADAC, donosi detaljan uvid u to koji automobili u Njemačkoj najčešće završavaju pokraj ceste, koji su razlozi kvarova te koji su proizvođači ispali najveći dobitnici, a koji gubitnici. Kako prenosi Fenix Magazin, analiza jasno pokazuje da njemački proizvođači ponovno prednjače po pouzdanosti, dok su pojedini modeli Toyote i Hyundaija podbacili, ponajviše zbog problema s baterijama. Istovremeno, vidljiv je i snažan trend rasta pouzdanosti električnih vozila.

Iako su godinama slovili kao gotovo nepogrešivi, pojedini modeli nekih proizvođača sada sve češće ostaju u kvaru. Najnovije ADAC-ovo izvješće otkriva slabosti, osobito kod određenih modela Toyote. Ipak, njemačke marke trenutačno dominiraju kada je riječ o pouzdanosti. Za ovu statistiku analizirani su svi intervencijski pozivi ADAC-a tijekom 2025. godine, a rezultati pokazuju jasne razlike među proizvođačima i vrstama pogona.

U kategoriji najmanjih gradskih automobila najpouzdaniji su modeli poput VW up!-a, Škode Citigo i Audija A1. U srednjoj klasi dominiraju Audi i BMW, čiji modeli A3, A4 te serije 1 i 3 pokazuju minimalan broj kvarova.

Među posebno pouzdanim modelima izdvajaju se:

Mali gradski automobili:

Dacia Spring, Škoda Citigo, Suzuki Ignis, VW up!

Mali automobili:

Audi A1, BMW i3, Mazda 2, Renault Zoe, VW Polo

Kompaktna klasa:

Audi A3, BMW serija 1/2, Cupra Born, VW Golf, VW ID.3

Srednja klasa:

Audi A4/Q5, BMW serija 3/X3, Tesla Model 3/Y, VW ID.4

Viša klasa:

Audi Q8 e-tron, BMW serija 5, BMW X5, VW Arteon

Rabljeni automobili zahtijevaju oprez

Kod rabljenih vozila situacija je nešto drugačija. Modeli poput Opel Insignije (do 2019.) i Ford S-Maxa (2016.–2018.) imaju iznadprosječan broj kvarova.

ADAC također upozorava na određene kompaktne modele, uključujući Nissan Qashqai (2019.) i Mazdu 3 (2020.), kod kojih je zabilježena povećana stopa problema.

Modeli s najviše kvarova

Mali automobili:

Toyota Yaris i Yaris Cross (2021.–2023.)

Kompaktna klasa:

Toyota C-HR (2020.–2022.), Toyota Corolla (2023.), Nissan Qashqai (2019.)

Srednja klasa:

Toyota RAV4 (2017.–2022.), Hyundai Ioniq 5 (2022.–2023.), Ford S-Max (2016.–2018.)

Vans:

Fiat Ducato (2016.–2021., 2023.)

Problemi s baterijama kod Toyote i Hyundaija

Najveće iznenađenje dolazi upravo iz Toyote. Modeli poput C-HR-a i RAV4 bilježe visoke stope kvarova kroz više godina proizvodnje, dok Yaris i Yaris Cross često ostaju nepokretni. Glavni uzrok u većini slučajeva je starter baterija. Kada dođe do njezina kvara, vozilo se više ne može pokrenuti. Iako je Toyota od 2024. godine počela uvoditi poboljšanja, to se još uvijek ne vidi u aktualnim podacima.

Kod Hyundaija problem je zabilježen kod električnog modela Ioniq 5 (2022.–2023.), gdje dolazi do kvara upravljačke jedinice punjenja (ICCU). Zbog toga se pomoćna baterija ne puni, a vozilo može iznenada stati. Proizvođač je već pokrenuo opozive kako bi riješio problem.

Podaci jasno potvrđuju rastući trend pouzdanosti električnih vozila. Na 1.000 električnih automobila dolaze tek oko dva kvara, dok ih kod benzinskih i dizelskih vozila ima gotovo šest. Nakon pet godina korištenja, rizik od kvara kod električnih automobila čak je 40 posto manji.