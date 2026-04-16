Automobil vas košta i dok stoji parkiran: Ovi skriveni troškovi veći su od 4 tisuće eura godišnje

Mnogi vlasnici automobila polaze od pretpostavke da oko vozila nema troškova dok stoji parkirano, no najnovija analiza pokazuje da je stvarnost bitno drugačija. Istraživanje platforme Carwow otkriva da prosječan automobil u Njemačkoj vlasnika godišnje stoji oko 4.401 euro, i to bez ijednog prijeđenog kilometra. Kada se taj iznos raspodijeli po danima, riječ je o otprilike 12 eura dnevno, javlja Fenix magazin.

Najveći financijski teret pritom ne dolazi od goriva ili redovitog održavanja, već od gubitka vrijednosti vozila. Prosječan automobil godišnje izgubi oko 3.425 eura, što predstavlja više od 9 posto njegove ukupne vrijednosti. Uz to se i dalje moraju podmirivati troškovi poput osiguranja, servisa i poreza, bez obzira na to koristi li se automobil ili ne.

Analiza je pokazala i razlike među proizvođačima. Primjerice, modeli Audi i BMW relativno dobro zadržavaju vrijednost, dok vozila Volkswagen, iako najzastupljenija na njemačkom tržištu, u pravilu brže gube na cijeni.

Zabrinjava i podatak da gotovo trećina ispitanika uopće nije svjesna stvarnog troška posjedovanja automobila koji ne koriste. Mnogi procjenjuju da ih takvo vozilo godišnje košta između 500 i 1.000 eura, što je višestruko manje od realnog iznosa. Istodobno, brojna kućanstva drže automobile koji rijetko izlaze na cestu, najčešće kao pričuvu ili zbog straha da bi ih prodajom mogli podcijeniti.

Stručnjaci stoga preporučuju razmatranje prodaje takvih vozila. Uređena dokumentacija, redovito vođena servisna evidencija, detaljno čišćenje te kvalitetne fotografije mogu značajno povećati prodajnu cijenu i pomoći vlasnicima da izbjegnu nepotrebne godišnje troškove.