Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 129
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
POKAZALA ANALIZA

Automobil vas košta i dok stoji parkiran: Ovi skriveni troškovi veći su od 4 tisuće eura godišnje

Parkirani VW automobili
Foto: Wolfgang Kumm/DPA
1/3
VL
Autor
Večernji.hr
16.04.2026.
u 14:06

Najveći financijski teret pritom ne dolazi od goriva ili redovitog održavanja, već od gubitka vrijednosti vozila

Mnogi vlasnici automobila polaze od pretpostavke da oko vozila nema troškova dok stoji parkirano, no najnovija analiza pokazuje da je stvarnost bitno drugačija. Istraživanje platforme Carwow otkriva da prosječan automobil u Njemačkoj vlasnika godišnje stoji oko 4.401 euro, i to bez ijednog prijeđenog kilometra. Kada se taj iznos raspodijeli po danima, riječ je o otprilike 12 eura dnevno, javlja Fenix magazin.

Najveći financijski teret pritom ne dolazi od goriva ili redovitog održavanja, već od gubitka vrijednosti vozila. Prosječan automobil godišnje izgubi oko 3.425 eura, što predstavlja više od 9 posto njegove ukupne vrijednosti. Uz to se i dalje moraju podmirivati troškovi poput osiguranja, servisa i poreza, bez obzira na to koristi li se automobil ili ne.

Analiza je pokazala i razlike među proizvođačima. Primjerice, modeli Audi i BMW relativno dobro zadržavaju vrijednost, dok vozila Volkswagen, iako najzastupljenija na njemačkom tržištu, u pravilu brže gube na cijeni.

Zabrinjava i podatak da gotovo trećina ispitanika uopće nije svjesna stvarnog troška posjedovanja automobila koji ne koriste. Mnogi procjenjuju da ih takvo vozilo godišnje košta između 500 i 1.000 eura, što je višestruko manje od realnog iznosa. Istodobno, brojna kućanstva drže automobile koji rijetko izlaze na cestu, najčešće kao pričuvu ili zbog straha da bi ih prodajom mogli podcijeniti.

Stručnjaci stoga preporučuju razmatranje prodaje takvih vozila. Uređena dokumentacija, redovito vođena servisna evidencija, detaljno čišćenje te kvalitetne fotografije mogu značajno povećati prodajnu cijenu i pomoći vlasnicima da izbjegnu nepotrebne godišnje troškove.
Parkirani VW automobili
1/24
Ključne riječi
Troškovi parkirani Automobil

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!