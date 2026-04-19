Istina, prva električna Mazda zapravo je bio 2020. lansirani MX-30, no skroman kombinirani doseg od samo 200 kilometara činio je taj SUV prikladnim samo za gradsku vožnju. Nasuprot tome i ovisno o izvedbi, nova Mazda 6e nudi puno korisniji doseg u rasponu od 479 do 552 kilometra. Nastala kroz zajednički pothvat s kineskom tvrtkom Changan Automobile, 6e zapravo je Mazdina interpretacija modela Deepal SL03, no dizajneri su tako uspješno integrirali vizualne značajke japanske marke da bi malo tko primijetio da se ne radi o “iz nule” oblikovanom automobilu iz Hiroshime. Mazdina omiljena Soul crvena boja na testiranom primjerku naročito dobro ističe skladno dinamične linije 4,9 metara dugačke limuzine koja se sprijeda ističe i efektnom svjetlosnom trakom obrubljenom maskom. Obje dostupne razine opreme, Takumi i Takumi Plus, dolaze s istim 19-inčnim aluminijskim kotačima, pa se izvana ne razlikuju jedna od druge.

Otmjena električna limuzina: Poželjna kombinacija uglađenosti, udobnosti i opreme za opuštajuća putovanja

U unutrašnjosti, međutim, Takumi dolazi s crnim ili bijelim presvlakama sjedala i tamnijim ambijentom, dok testirana Takumi Plus verzija ima interijer većinom presvučen vrlo upadljivom kombinacijom nebrušene i brušene kože boje karamele. Osim što lijepo izgledaju, presvlake su vrlo ugodne na dodir, kao i većina drugih korištenih materijala. S obzirom na to da se 6e temelji na modernom kineskom automobilu, ne čudi da je vozačevo okruženje u cijelosti lišeno fizičkih tipki, odnosno da se većinom funkcija upravlja putem središnjeg dodirnog zaslona, ovdje 14,6-inčnog, koji sadrži također očekivano generičan infotainment. Softver je dovoljno brz i responzivan, a izbornici su uglavnom logično i jasno raspoređeni uz na dnu ekrana stalno prisutne “prečace” za kontrolu klime. Ipak, poželjniju alternativu predstavljaju serijski i bežični Apple CarPlay ili Android Auto.

Sprijeda se sjedi vrlo udobno u električno podesivim, grijanim, ventiliranim i prostranim sjedalima, a vozač ispred povećeg dvokrakog upravljača (također grijanog) ima 10,2-inčne digitalne instrumente. Dobro se sjedi i straga uz puno prostora za noge i taman dovoljno za glavu (čak i uz panoramski stakleni krov), no sam položaj sjedenja donekle narušava visoki pod, pa bi kut koljena za više putnike mogao biti nešto komforniji. Osim stražnjeg prtljažnika čiji volumen varira od osnovnih 466 do 1074 litre sa spuštenim stražnjim sjedalima, 6e ima i solidan prednji prtljažnik od 72 litre. Testirana Long Range varijanta Mazde 6e koristi 245 KS straga ugrađeni elektromotor i NMC bateriju kapaciteta 80 kWh koja se može puniti pri relativno sporih 90 kW (10 do 80 posto za 47 minuta), odnosno ima doseg do 552 kilometra. Usporedbe radi (i pomalo neobično), standardna verzija ima manju LFP bateriju od 68,8 kWh, puni se pri puno uvjerljivijih 165 kW (10 do 80 posto za 24 minute), nudi doseg do 479 km i pokretana je elektromotorom od 258 KS.

Iako je nešto slabija, verzija dugog dosega osigurava vrlo dobre performanse, uz ubrzanje s mjesta do 100 km/h za 7,8 sekundi (samo dvije desetinke sporije od standardne), i očekivano visoku razinu uglađenosti u svim uvjetima vožnje. Snage je uvijek dovoljno za pretjecanja ili brzo postizanje ugodnih putnih brzina, a kao što smo se uvjerili na vožnji od Zagreba do Zadra, doseg je više nego dovoljan za putovanja autocestom (pri brzinama od 130-140 km/h, potrošnja je bila solidnih 21,6 kWh/100 km). Tijekom testa potrošnja je varirala od oko 15 do 22 kWh/100 km, dok je ukupna kombinirana potrošnja energije sedmodnevnog testa iznosila 20,5 kWh/100 km, što je dovoljno za realan doseg vožnje od 390 kilometara. Osim uglađenošću, Mazda 6e u vožnji impresionira i udobnim ovjesom koji podatno upija većinu neravnina, a na otvorenoj cesti pruža dobre vozne osobine koje bi bile još bolje da servoupravljač pruža više preciznosti i povratnih informacija. Potpuno opremljena Takumi Plus izvedba Mazda 6e Long Range koja, uz navedeno, dolazi i s naprednim LED prednjim svjetlima, adaptivnim tempomatom, Sony audio sustavom i još mnogo toga, stoji 47.050 eura, odnosno 50.770 eura s dodatnom opremom (Soul crvena boja, luksuzni tepisi, kadica prtljažnika, itd.) testiranog primjerka. Početna, ali približno jednako dobro opremljena Takumi verzija dostupna je od 43.500 eura. Ističemo i kako Mazda uz ponudu "Bonus staro za novo" na ograničenu količinu vozila s trenutačnog lagera nudi popust do čak 10.000 eura.