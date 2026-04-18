Dolaskom modela Volvo ES90 (i) na hrvatsko tržište, Volvo otvara novo poglavlje u svojoj elektrifikacijskoj strategiji. Ova luksuzna električna limuzina, navode, ne pokušava pratiti konkurenciju, već postavlja vlastite standarde: od tehnologije do dojma u vožnji. Nije slučajno da su ambasadori marke upravo Martin i Valent Sinković - simboli preciznosti, snage i discipline. Naravno, proslavljeni veslači pojavili su se i na domaćem predstavljanju noviteta, da provjere na koji to način ES90 označava novu eru elektrifikacije za Volvo. Na prvi pogled, ES90 djeluje kao “klasa za sebe”. Tehnološki iskorak napravljen je kroz SPA2 platformu i naprednu 800-voltnu arhitekturu. Fokus nije samo na performansama i dosegu, već na cjelokupnom iskustvu: od “tihog luksuza” do kontinuirano nadograđivane digitalne inteligencije vozila. Dizajn slijedi filozofiju skandinavskog luksuza – nenametljiv, ali izrazito sofisticiran. Spuštena linija krova daje mu gotovo coupe siluetu, dok praktična peta vrata naglašavaju svakodnevnu upotrebljivost. Aerodinamika je dovedena do visokog nivoa, što potvrđuje koeficijent otpora zraka od 0,25, uz rješenja poput potpuno ravne podnice i aktivnih aerodinamičkih elemenata. Prednji dio karakterizira zatvorena maska s integriranim radarom i automatskim zaklopkama koje optimiziraju protok zraka i učinkovitost. Prepoznatljivi svjetlosni potpis u obliku Thorova čekića dodatno je unaprijeđen. Nova generacija svjetala s više od 20.000 piksela prilagođava se uvjetima na cesti.

Nova era za Volvo: Skandinavski 'dnevni boravak na kotačima' bez stajanja može do 700 km

Dugačak točno pet metara, s međuosovinskim razmakom od 310,2 cm, Volvo ES90 ima raskošnu unutrašnjost. Uz sav komfor na prednjim sjedalima, ni putnici straga ne mogu se požaliti. Interijer donosi ono što Volvo opisuje kao “skandinavski dnevni boravak”. Osim estetike, naglasak je na održivosti – koriste se FSC certificirano drvo, reciklirani tekstili i bio-materijali poput Nordico presvlaka. Ambijent dodatno podiže šest tematskih svjetlosnih ugođaja inspiriranih prirodom, dok vrhunski audio sustav Bowers & Wilkins s do 25 zvučnika i Dolby Atmos podrškom pretvara kabinu u koncertnu dvoranu. Grijanje i ventilaciju imaju i stražnja sjedala, funkcija masaže ugrađena je u prednja. Na vanjskim stražnjim sjedalima Volvo ES90 ima ugrađena booster sjedala, namijenjena djeci visine od 106 do 15 centimetara. Stražnja sjedala također su pomična, a četverozonska klimatizacija u Volvu ES90 stiže serijski, kao i panoramski stakleni krov koji filtrira 99,9% UV zračenja. Nudi se i opcija njegova elektrokromatskog zatamnjenja. Napredni sustav pročišćavanja zraka filtrira do 95% finih čestica i gotovo u potpunosti uklanja viruse i pelud iz kabine.

Dominira 14,5-inčni središnji dodirni zaslon, uz novu generaciju 9-inčnog vozačkog displeja. Kristalni element ispod središnjeg zaslona služi za intuitivno upravljanje multimedijom. Integrirane Google usluge omogućuju potpuno povezano iskustvo, uz bežično povezivanje i digitalni ključ koji vozilo prepoznaje već na udaljenosti do 10 metara. Praktičnost nije zanemarena. Prtljažnik nudi do 733 litre uz preklopljena stražnja sjedala (424 l s njima u funkciji). Dodatni prostor nalazi se ispod podnice i u prednjem “frunku” (16 + 22 l). Sigurnost ostaje temelj Volvove filozofije. ES90 koristi kombinaciju sedam kamera, pet radara i dvanaest ultrazvučnih senzora, uz lidar i napredni sustav praćenja vozača koji analizira pokrete očiju i vozačeve reakcije. Automobil kontinuirano nadograđuje svoje sustave putem OTA ažuriranja. Na cesti, prvi dojmovi potvrđuju tehničke ambicije. Vožnja je iznimno tiha i rafinirana, putnici su gotovo izolirani od vanjskog svijeta. Adaptivni ovjes, uključujući opcijski zračni, učinkovito “pegla” neravnine s ceste. One-pedal funkcija s regeneracijom energije prilikom kočenja dodatno pojednostavljuje svakodnevicu, osobito u gradu. Osnovna verzija sa stražnjim pogonom i baterijom od 92 kWh razvija 333 KS i nudi doseg do 650 km. Snažnija Twin Motor izvedba sa 456 KS i baterijom od 106 kWh s jednim punjenjem ide do 700 km, uz inteligentnu raspodjelu snage i mogućnost vuče do dvije tone. Tim je dosegom nadmašio konkurenciju. Zahvaljujući 800 V tehnologiji, baterija se napuni do 80% za svega 22 minute. Ovaj električni automobil ima i mogućnost dvosmjernog punjenja, odnosno može energijom opskrbiti vanjske potrošače. Volvo ES90 profilira se kao spoj napredne tehnologije, održivosti i diskretnog luksuza. Na našem tržištu cjenovno kreće od 73.040 eura, odnosno 84.048 eura za snažniju, Twin izvedbu.