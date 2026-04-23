Nova statistika otkrila zabrinjavajući trend na njemačkim automobilima, stanje je sve gore

Vozni park u Njemačkoj sve je stariji, što se jasno odražava i na statistiku kvarova ADAC-a. Tijekom 2025. godine zabilježeno je oko 3,7 milijuna intervencija na cestama, a glavni razlog leži upravo u većoj starosti automobila. Unatoč tome, dugoročna pouzdanost vozila ipak je bolja nego prije desetljeća. Najčešći uzrok kvarova i dalje je 12-voltna baterija, koja sudjeluje u gotovo polovici svih intervencija pomoći na cesti. Podaci ADAC-a potvrđuju kako starenje voznog parka izravno povećava broj kvarova, pa je u 2025. zabilježen blagi rast izlazaka patrola u odnosu na godinu ranije.

Prema podacima Kraftfahrt-Bundesamt-a, prosječna starost vozila u Njemačkoj narasla je na 10,6 godina, dok je prije deset godina iznosila 8,5 godina. Automobili na kojima ADAC intervenira u prosjeku su još stariji, gotovo 14 godina, piše Fenix. Iako starija vozila češće imaju kvarove, stručnjaci naglašavaju da je ukupna pouzdanost kroz godine ipak napredovala. Osim baterije, kod klasičnih motora česti su problemi s pogonskim sustavom i dovodom goriva, dok kod električnih vozila više poteškoća uzrokuje složena elektronika.

Statistika također pokazuje da su električni automobili u prosjeku pouzdaniji od onih s motorima na unutarnje izgaranje. Među najpouzdanijima ističu se BMW i3 i Tesla Model 3, dok se kod klasičnih vozila dobrim rezultatima ističu Mini Cooper i BMW X2. S druge strane, više kvarova bilježe modeli poput Toyota C-HR, Toyota RAV4, Toyota Yaris Cross i Toyota Corolla, dok se među električnim vozilima posebno izdvaja Hyundai Ioniq 5 s poteškoćama u sustavu napajanja i povremenim prekidima punjenja.