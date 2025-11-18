Što je pokazala inspekcija cijena u hrvatskim trgovinama? Ovo su najčešći proizvodi na kojima su vas 'varali'

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od 7. veljače do 14. studenog 2025. provela je ukupno 3882 inspekcijska nadzora u sklopu provedbe Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda. Odluka, koja je stupila na snagu 7. veljače, postavila je najviše dopuštene cijene za određene proizvode i propisala obveze trgovaca u pogledu informiranja potrošača, kako bi se uklonile štetne posljedice na tržištu u vezi opskrbe potrošača.

Slična Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatnih cijena, koja je stupila na snagu 15. svibnja 2025., obvezuje trgovce na javno isticanje važećih cjenika na svojim mrežnim stranicama i označavanje dodatnih cijena. Cilj je omogućiti potrošačima da donesu informirane odluke, štiteći njihove ekonomske interese i pomažući u sprječavanju poremećaja na tržištu.

Iako je u 74,58% inspekcija nije bilo prekršaja, u 25,42% nadzora uočeni su ozbiljni propusti. U 943 slučaja, trgovci nisu istaknuli vizualne identifikacijske oznake za 3373 proizvoda, a u 368 slučajeva zatečeni su proizvodi čija je cijena premašila zakonski dopuštenu granicu. Također, u 576 slučajeva trgovci nisu prilagodili cijene za proizvode u određenim kategorijama prema važećim pravilima.

Povrede vezane uz obvezu informiranja potrošača također su bile prisutne: u 306 slučajeva nije istaknut potreban plakat, a 20 trgovaca nije osiguralo zasebne dijelove prodajnog prostora za proizvode s ograničenim cijenama. Među najčešćim proizvodima s povredama našli su se suncokretovo ulje, mlijeko, šećer, brašno i mesni proizvodi, gdje je uočeno najviše nepravilnosti u označavanju cijena i usklađivanju s maksimalnim cijenama.

Također, kod proizvoda iz kategorije poput kruh, tjestenina, mliječni proizvodi i meso, zabilježeni su problemi u označavanju cijena i neusklađenosti s odlukama. Ukupno je 576 kategorija proizvoda bilo neispravno označeno, a 1522 proizvoda iz tih kategorija nisu imali potrebne vizualne oznake. Za provedbu ovih inspekcija, tržišna inspekcija Državnog inspektorata poduzimat će odgovarajuće prekršajne mjere u skladu s važećim zakonima i odlukama.