Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 44
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
 
BREAKING
Zgrada Vjesnika gori satima
FOTO Veliki požar u neboderu Vjesnika: Pogledajte kako je vatra gutala simbol Zagreba
Buktinja ne posustaje, krhotine padaju sa zgrade Vjesnika
'Jako je grunulo. Zvučalo je kao eksplozija plinske boce...a onda sam vidio plamen'
FOTO Pogledajte katastrofalne prizore iz Zagreba: Ovako jutros izgleda Vjesnikov neboder
Dramatični trenuci gašenja požara: 'To može pokazati da je došlo do neke katastrofalne greške...'
Poslušaj
Prijavi grešku
VIŠE OD 3800 NADZORA

Što je pokazala inspekcija cijena u hrvatskim trgovinama? Ovo su najčešći proizvodi na kojima su vas 'varali'

Šibenik: Za petak, 24. sije?nja najavljen bojkot trgovina
Hrvoje Jelavic/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
18.11.2025.
u 09:46

Ukupno je 576 kategorija proizvoda bilo neispravno označeno, a 1522 proizvoda iz tih kategorija nisu imali potrebne vizualne oznake

Tržišna inspekcija Državnog inspektorata od 7. veljače do 14. studenog 2025. provela je ukupno 3882 inspekcijska nadzora u sklopu provedbe Odluka o izravnim mjerama kontrole cijena određenih proizvoda. Odluka, koja je stupila na snagu 7. veljače, postavila je najviše dopuštene cijene za određene proizvode i propisala obveze trgovaca u pogledu informiranja potrošača, kako bi se uklonile štetne posljedice na tržištu u vezi opskrbe potrošača.

Slična Odluka o objavi cjenika i isticanju dodatnih cijena, koja je stupila na snagu 15. svibnja 2025., obvezuje trgovce na javno isticanje važećih cjenika na svojim mrežnim stranicama i označavanje dodatnih cijena. Cilj je omogućiti potrošačima da donesu informirane odluke, štiteći njihove ekonomske interese i pomažući u sprječavanju poremećaja na tržištu.

Iako je u 74,58% inspekcija nije bilo prekršaja, u 25,42% nadzora uočeni su ozbiljni propusti. U 943 slučaja, trgovci nisu istaknuli vizualne identifikacijske oznake za 3373 proizvoda, a u 368 slučajeva zatečeni su proizvodi čija je cijena premašila zakonski dopuštenu granicu. Također, u 576 slučajeva trgovci nisu prilagodili cijene za proizvode u određenim kategorijama prema važećim pravilima.

Povrede vezane uz obvezu informiranja potrošača također su bile prisutne: u 306 slučajeva nije istaknut potreban plakat, a 20 trgovaca nije osiguralo zasebne dijelove prodajnog prostora za proizvode s ograničenim cijenama. Među najčešćim proizvodima s povredama našli su se suncokretovo ulje, mlijeko, šećer, brašno i mesni proizvodi, gdje je uočeno najviše nepravilnosti u označavanju cijena i usklađivanju s maksimalnim cijenama.

Također, kod proizvoda iz kategorije poput kruh, tjestenina, mliječni proizvodi i meso, zabilježeni su problemi u označavanju cijena i neusklađenosti s odlukama. Ukupno je 576 kategorija proizvoda bilo neispravno označeno, a 1522 proizvoda iz tih kategorija nisu imali potrebne vizualne oznake. Za provedbu ovih inspekcija, tržišna inspekcija Državnog inspektorata poduzimat će odgovarajuće prekršajne mjere u skladu s važećim zakonima i odlukama.

Sloveniju poharalo jako nevrijeme
Ključne riječi
državni inspektorat trgovina Barkod

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja