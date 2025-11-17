Prije nego išta kupite na Black Fridayu, dobro promislite: Prevaranti koriste AI kako bi vas prevarili, ovo su cake

Kupovina za prazničnu sezonu često je plodno tlo za prevarante jer potrošači žure kako bi iskoristili najbolje popuste godine, a pritom mogu previdjeti znakove koji upućuju na prevaru. Istraživači sigurnosti upozoravaju na porast prevara koje iskorištavaju euforiju Black Friday i Cyber Monday sniženja. Prevaranti znaju da mogu iskoristiti žurbu i uzbuđenje kupaca zbog ograničenih ponuda i ekskluzivnih akcija – a umjetna inteligencija čini ove prevare još težima za uočiti, piše Life Hacker. Prema novim podacima McAfee-a, gotovo polovica Amerikanaca naišla je na AI prevare tijekom online kupovine, od deep fake lažnih snimaka koji imitiraju poznate slavne osobe koje promoviraju proizvode do lažnih web stranica koje kradu informacije o kreditnim karticama.

Jedna od najčešćih vrsta prevara su lažne web stranice. Prevaranti koriste prazničnu sezonu kako bi privukli kupce na lažne trgovine i stranice s akcijama koje izgledaju legitimno, ali zapravo samo prikupljaju podatke poput prijavnih podataka i podataka o plaćanju. Prevaranti često koriste ukradene logotipe i fotografije proizvoda poznatih i povjerenih marki, a zahvaljujući AI-u, lako mogu postaviti uvjerljive (iako lažne) stranice malih poduzeća koje sadrže stranice za korisničku podršku i recenzije kupaca.

Druga prevara koju omogućuje AI je lažno predstavljanje. Mislite da gledate popularnog influencera ili poznatu osobu koja promovira ekskluzivnu ponudu ili poklon na TikToku ili drugim društvenim mrežama, ali u stvarnosti je riječ o lažnom snimku (deepfake). Ako kliknete na poveznicu, završit ćete na lažnoj stranici koja je dizajnirana da vas opljačka.

Prema savjetima Google-a, prevaranti mogu privući pažnju na svoje sadržaje uz b vezane uz Black Friday popuste, plasirajući lažne oglase ili promovirajući ponude na društvenim mrežama. Lažne trgovine mogu se pojaviti kao sponzorirani linkovi, što je lako previdjeti ako žurite s kupovinom.

Osim spomenutih, možete se susresti i s drugim uobičajenim prazničnim prevarama, kao što su lažne obavijesti o isporuci koje zahtijevaju plaćanje kako bi se riješio problem s dostavom, te prevara s verificiranjem računa koja vas navodi na potvrdu osobnih podataka. Ove phishing i smishing prevare koriste standardne taktike poput pretvaranja da su od legitimnih tvrtki ili usluga i šalju lažne poveznice koje prikupljaju vaše bankovne podatke ili korisnička imena i lozinke.

Prevaranti će često koristiti hitnost – kao što je ograničeno vrijeme za ostvarenje popusta ili ograničen broj artikala na skladištu – kako bi vas natjerali da ne razmišljate prije nego što kupite. Također, budite oprezni s bilo kojom ponudom koja izgleda „previše dobra da bi bila istinita“ ili promocijom s izrazito niskim cijenama koje nisu usklađene s drugim sniženjima na slične proizvode. To uključuje i influencere koji promoviraju „ekskluzivne“ ponude. Ako kupujete od malog poduzeća koje ne poznajete, pretražite brand na internetu i pročitajte recenzije trećih strana kako biste provjerili je li legitimno.

Umjesto da kliknete na poveznice u e-mailovima, tekstovima ili objavama na društvenim mrežama koje promoviraju akcije, posjetite izravno web stranicu trgovca i potražite ponudu. Ako već kliknete na poveznicu, pažljivo provjerite URL kako biste osigurali da je legitimna (prevaranti mogu koristiti homoglife, slova koja izgledaju slično) i provjerite elemente web stranice koje stvarne tvrtke imaju, poput politike privatnosti i adrese. Ako vidite promociju na društvenim mrežama, provjerite račun kreatora, kada je pridružen platformi, što je objavljivao u prošlosti i je li verificiran.

Budite oprezni s web stranicama koje traže da platite poklon karticama, kriptovalutama ili bankovnim prijenosima, umjesto kreditnom karticom, koja pruža zaštitu u slučaju prijevare. Legitimni trgovci koristit će legitimne metode plačanja. Nikad ne unosite svoje prijavne podatke dok niste sigurni da je stranica kojoj pristupate pouzdana. To uključuje usluge dostave, te vaše Amazon i PayPal račune, na koje vas prevaranti mogu prisiliti da ih „verificirate“ kako biste riješili problem s naplatom ili dostavom.