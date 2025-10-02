Što je Hrvatima najvažnije kod plaćanja? Čak 86 posto slaže se u jednome

Sigurnost kao najvažniji aspekt plaćanja navodi 86% Hrvata, a čak 91% onih koji kupuju online spremno je prijeći na novi način plaćanja ako on nudi veću razinu sigurnosti, pokazalo je istraživanje Visa E-commerce Payment (CEE) 2025. Ta spremnost na isprobavanje novih rješenja pokazuje koliko potrošači cijene mogućnost plaćanja prema vlastitim uvjetima, a njihova očekivanja o jednostavnijem iskustvu kupnje dosegnula su, tvrdi se, novu razinu – i to vrijedi i za Hrvatsku.

Gotovo 61% kupaca online plaćanje završi unutar 30 sekundi. Istovremeno, 14% europskih potrošača odustaje od kupnje ako moraju ručno unositi podatke s fizičke kartice.

– Za gotovo sve ispitanike (95%) dostupnost preferiranog načina plaćanja ključan je faktor. Zbog toga su trgovci pod sve većim pritiskom da smanje prepreke pri naplati. Kako bi ostali konkurentni, moraju ponuditi raznovrsne opcije plaćanja koje osiguravaju i pogodnost i izbor – zaključak je istraživanja.