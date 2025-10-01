Spremate fotografije i videe na ovoj aplikaciji? Uskoro bi vam to mogli skupo naplatiti

Snapchat je najavio da će početi naplaćivati pohranu fotografija i videa, što je izazvalo negativne reakcije korisnika koji su tijekom godina stvorili velike arhive starih objava. Popularna aplikacija za razmjenu poruka omogućila je korisnicima pohranu prethodno objavljenih sadržaja putem funkcije Memories (Sjećanja) od kada je uvedena 2016, piše BBC.

Međutim, sada kažu da će korisnici koji imaju više od pet gigabajta (GB) sadržaja u Memories morati plaćati za njegovu pohranu. Matica aplikacije, tvrtka Snap, odbila je reći za BBC News koliko će planovi pohrane koštati korisnike u Velikoj Britaniji, navodeći samo da će promjena biti provedena u sklopu „postupnog globalnog uvođenja“.

Korisnici na društvenim mrežama reagirali su s nezadovoljstvom, optužujući tvrtku za pohlepu. Snap je priznao da "nikada nije lako preći s besplatne usluge na onu koja se mora platiti" - ali su sugerirali da će to „biti vrijedno cijene“ za korisnike.

„Ove promjene omogućit će nam da nastavimo ulagati u poboljšanje funkcije Memories za cijelu našu zajednicu“, naveli su u blog postu kojim su najavili promjenu. Rekli su da je više od trilijun sjećanja pohranjeno od kada je funkcija uvedena prije gotovo deset godina. Funkcija omogućuje korisnicima da pohrane fotografije i videe koji su prvotno bili dijeljeni 24 sata ili manje na platformi, s time da su korisnici pozvani da ih ponovno objave kao sjećanje ili „povratak u prošlost“ na kasniji datum.

Korisnici koji imaju više od 5 GB pohranjenih sjećanja bit će pozvani da nadograde svoj plan na pohranu od 100 GB, prema novim promjenama. Povećani kapaciteti pohrane bit će dostupni korisnicima koji plaćaju skuplje Snapchat+ i Snapchat Premium pretplate. Tvrtka navodi da će korisnicima koji premaše limit pružiti 12 mjeseci privremene pohrane, a korisnici mogu preuzeti pohranjeni sadržaj na svoje uređaje. Govornik tvrtke rekao je za tehnološku publikaciju TechCrunch da će početni plan pohrane od 100 GB biti cijeni 1,99 dolara (1,48 £) mjesečno, dok će 250 GB biti uključeno u cijenu Snapchat+ pretplate od 3,99 dolara (2,96 £).

Snap je u svom blog postu rekao da će uvođenje planova pohrane utjecati na „veliku većinu Snapchat korisnika“, koji, prema njihovim podacima, imaju manje od 5 GB pohranjenih sjećanja. No, ovaj potez je kritiziran od strane nekih korisnika na društvenim mrežama, koji su dijelili poruke koje im je platforma poslala, obavještavajući ih da moraju platiti za pohranu kako bi zadržali svoje fotografije i videe.

Neki korisnici kažu da su koristili Snapovu besplatnu pohranu tijekom mnogo godina, što znači da sada imaju puno više od 5 GB podataka pohranjenih na platformi – pa se sada suočavaju s visokim troškovima. Drugi smatraju da je „nepošteno“ i „pohlepno“ od strane Snapa prisiliti korisnike da biraju između plaćanja pretplate ili gubitka svojih sjećanja.

Snap je u travnju najavio da je Snapchat premašio 900 milijuna aktivnih korisnika mjesečno – dok konkurenti poput Instagrama i TikToka broje milijarde korisnika. Drew Benvie, osnivač i izvršni direktor društvene mreže Battenhall, smatra da će na kraju sve društvene mreže početi naplaćivati pohranu. „Put do naplate pohrane na društvenim mrežama je neizbježan“, rekao je za BBC News. „U eri u kojoj postavljamo manje sadržaja, ali pohranjujemo više, ovo je evolucija messaginga i društvenih mreža.“