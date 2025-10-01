Izbjegnite plijesan, moljce i uništene tkanine: Imamo najbolje savjete za spremanje ljetne odjeće

Promjena godišnjih doba donosi neizbježan ritual preslagivanja ormara, zadatak koji se mnogima čini kao čista muka. Ipak, upravo je to idealna prilika da se riješite svega suvišnog. Budite nemilosrdni prema komadima koje niste nosili, koji vam više ne pristaju ili u kojima se ne osjećate dobro. Ann Lightfoot, profesionalna organizatorica iz Done & Done Home, nudi jednostavan test: ako odjenete nešto i oklijevate u tome izaći iz kuće po kavu, vrijeme je da taj komad zauvijek napusti vaš ormar. Ne opterećujte svoju budućnost odjećom koju čuvate iz krivnje, navike ili lažne nade. Odredite si ograničen prostor za skladištenje i neka vam to bude motivacija da donirate, prodate ili poklonite sve što se u njega ne uklapa.

Nakon što ste pročistili kolekciju, slijedi najvažniji korak – temeljito čišćenje. Nikada, ali baš nikada, ne spremajte prljavu odjeću. Nevidljive mrlje od znoja, dezodoransa ili hrane s vremenom će se pretvoriti u tamne fleke i postati prava gozba za moljce i druge nametnike. Odjevni predmeti od organskih vlakana, poput vune, svile i pamuka, posebno su privlačni insektima, stoga je ključno da budu besprijekorno čisti prije nego što ih pohranite na nekoliko mjeseci. Operite sve prema uputama na etiketama, a osjetljivije komade odnesite na kemijsko čišćenje. Iskoristite priliku i da popravite sve sitne nedostatke, poput otpalih gumba ili poderanih šavova, kako bi odjeća bila spremna za nošenje čim je ponovno izvadite.

Jednako je važno osigurati da je odjeća potpuno suha prije pakiranja, jer i najmanja zaostala vlaga u zatvorenom spremniku može uzrokovati plijesan i neugodan miris kojeg se teško riješiti. Idealno mjesto za pohranu sezonske odjeće je hladno, suho i tamno, daleko od izravne sunčeve svjetlosti koja može izblijediti boje. Izbjegavajte vlažne podrume i prevruće tavane, osim ako nisu klimatizirani. Ako nemate drugog izbora, u vlažnijim prostorima možete koristiti proizvode za upijanje vlage poput vrećica koje će zaštititi tkanine. Prostor ispod kreveta, vrh ormara ili police u gostinjskoj sobi često su odlična, a neiskorištena mjesta za skladištenje.

Pravilan odabir spremnika presudan je za očuvanje odjeće. Iako su kartonske kutije jeftine, one ne štite od vlage, nametnika i s vremenom mogu na tkanini ostaviti žute mrlje. Puno bolji izbor su čiste plastične kutije s poklopcima koji se dobro zatvaraju ili prozračne platnene torbe. Posebno treba izbjegavati plastične vreće iz kemijske čistionice jer one zadržavaju vlagu i kemikalije, što može dovesti do žućenja i oštećenja tkanine. Za dodatnu zaštitu od moljaca i svjež miris, u kutije ubacite vrećice lavande ili komadiće cedrovine.

Vakuumske vreće čine se kao savršeno rješenje za uštedu prostora, no nisu prikladne za svu odjeću. Iako su odlične za komprimiranje glomaznih predmeta poput posteljine, njihova upotreba na odjeći od prirodnih vlakana može biti pogubna. Snažna kompresija može trajno oštetiti i zgnječiti vlakna vune, kašmira ili svile, zbog čega se ona možda nikada neće vratiti u prvobitni oblik. Također, odjeću s "pufastim" punjenjem, poput pernatih jakni, kao i kožne ili krznene predmete, nikada nemojte vakuumirati. Ako ih ipak koristite, činite to samo za kratkoročno skladištenje do šest mjeseci i odjeću operite čim je izvadite kako biste uklonili eventualni miris plastike.

Način na koji ćete pohraniti odjeću ovisi o vrsti tkanine. Pletivo, džemperi i majice uvijek se trebaju pažljivo slagati kako se ne bi rastegnuli pod vlastitom težinom na vješalici. S druge strane, haljine, sakoi, odijela i osjetljive bluze najbolje je objesiti kako bi zadržali svoj oblik. Uložite u kvalitetne, čvrste drvene vješalice koje pružaju dobru potporu i izbjegavajte tanke žičane koje mogu deformirati ramena. Za dugotrajnu zaštitu od prašine i nametnika, obješene komade stavite u prozračne pamučne navlake za odjeću. Na kraju, jasno označite sve kutije i spremnike kako biste iduće sezone točno znali gdje se što nalazi, štedeći si vrijeme i živce.