MOŽE IZAZVATI OPASNU REAKCIJU

S polica se povlači jedna vrsta šećera, provjerite imate li ga kod kuće

šećer
Foto: Pixabay
1/2
Autor
Karolina Lubina
11.09.2025.
u 09:48

Iz Inspektorata napominju kako proizvod nije u skladu s europskim propisima o sigurnosti hrane i pravilima o označavanju alergena.

Državni inspektorat izvijestio je potrošače o povlačenju proizvoda Royal Orient Palm Sugar (palmin šećer), pakiranje od 454 grama, s datumom proizvodnje 28. svibnja 2025. i rokom trajanja do 21. ožujka 2027. godine. Razlog opoziva je činjenica da na deklaraciji nije naveden alergen – sulfit dioksid (SO₂). To može predstavljati rizik za osobe osjetljive na taj spoj, dok ga oni koji nisu alergični i dalje mogu koristiti bez opasnosti.

Iz DIRH-a napominju kako proizvod nije u skladu s europskim propisima o sigurnosti hrane i pravilima o označavanju alergena. Potrošačima koji imaju alergiju na sulfite preporučuje se da navedeni proizvod ne konzumiraju, dok se za ostale korisnike ne očekuje zdravstveni rizik.

Foto: DIRH

