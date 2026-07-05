Je li ova usluga postala skuplja od ultrazvuka? Splićanka pokrenula lavinu: 'Prešlo je u gramzivost'

Objava Splićanke koja se požalila na, kako kaže, "apsurdne" cijene noktiju postala je žarište online rasprave o troškovima života i malim zadovoljstvima koja postaju luksuz. "Razumijem da je sve poskupilo, i razumjela sam kad smo sa 60 kn došli na 20 €, ali te cijene nezaustavljivo rastu i ovo stvarno već postaje malo nenormalno", napisala je, opisujući cjelokupnu uslugu kao da se "naručuje na revolucionarnu operaciju leđne moždine". Izrazila je frustraciju što se mora odricati malih gušta jer si ih više ne može priuštiti, navodeći da je situacija prešla u "gramzivost i pretjerivanje".

Njezina objava privukla je više od dvjesto komentara, a mnogi su se složili s njezinim stavom, dijeleći vlastita iskustva. Jedan od najpopularnijih komentara sažeo je osjećaj mnogih: "Samo ću reći da je pregled UZV abdomena 60 €, a nokti u Splitu 45 i to ako ne želim ništa crtati po njima. Pretjerali su ga". Drugi su dodali kako je "nenormalno da se nokti plate više od plombe u zubara" te da sat rada tehničarke za nokte košta više od sata rada pravnika ili doktora. Posebno su na meti kritika oni koji usluge pružaju "na crno" iz svojih domova, a naplaćuju jednako ili čak skuplje od registriranih salona koji imaju troškove najma, doprinosa i poreza.

Dok jedni glasno negoduju, sve veći broj žena odlučio je uzeti stvar u svoje ruke. U raspravi su se istaknuli brojni komentari onih koje su odustale od salona i uložile u vlastitu opremu za izradu trajnog laka ili gela. "Kupila sam svu opremu na internetu za 150-200 € i sad si sama radim nokte. Nikad sretnija", napisala je jedna korisnica. Druge su dodale kako je proces iznenađujuće jednostavan, pa čak i terapeutski. "Navečer lipo stavim masku na lice, upalim seriju i lagano bruskam i lakiram, baš mi bude ko meditacija", podijelila je svoje iskustvo jedna od njih, ističući da su uloženi novac u opremu isplatile već nakon nekoliko kućnih tretmana.

Međutim, rasprava je otkrila i perspektivu zaposlenih u salonima. Jedna radnica detaljno je opisala izazove s kojima se suočavaju. "U 5 godina rada oštećena su mi tri živca lijeve ruke, izgubila sam dio snage u šaci i zadnja tri prsta mi trnu. Netko tu ostavlja vratnu kralježnicu i živce", napisala je, dodajući da visoki troškovi poslovanja - od najma prostora i materijala do plaća i doprinosa - opravdavaju cijene.