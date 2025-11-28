Svi odustaju od futurističkog modela: Nakon fijaska s iPhone Airom, Kinezi mijenjaju planove

Prodaja iPhone Air modela od početka nije ispunila očekivanja, a izvještaji sugeriraju da je Apple značajno smanjio proizvodnju, pa čak i potpuno obustavio proizvodnju ovog uređaja. Iako Apple nikada ne otkriva konkretne brojke prodaje za pojedine modele, čini se da potražnja za iPhone Air nije zadovoljila tržišne predodžbe, piše 9to5Mac.

Nakon što je iPhone Air lansiran, odmah su postale očite razlike u potražnji među modelima. Dok je iPhone 17 Pro bio gotovo odmah rasprodan i ušao u fazu prednarudžbi, iPhone Air ostao je dostupan za brzu dostavu, što je izazvalo brojna nagađanja o niskoj potražnji. Daljnji izvještaji su ukazivali na drastično smanjenje proizvodnih narudžbi, da bi na kraju stigla informacija da je proizvodnja potpuno obustavljena.

Sličan problem, prema informacijama iz industrije, imao je i Samsung s Galaxy S25 Edge modelom. Izvori tvrde da je Samsung odlučio otkazati planiranu proizvodnju modela za sljedeću godinu zbog niske potražnje.

Prema najnovijem izvještaju iz lanca opskrbe, nekoliko velikih kineskih brendova, uključujući Xiaomi, Oppo i Vivo, pratilo je situaciju i odlučilo otkazati svoje projekte ultra-tankih telefona u stilu iPhone Air. Iako su neki od njih planirali izdanje sličnih modela, sada su odlučili promijeniti ili potpuno obustaviti razvoj tih uređaja.

Iako su neki korisnici, poput jednog komentatora na društvenim mrežama, izrazili zadovoljstvo s iPhone Air modelom, uspoređujući ga s Pro Max verzijama i smatrajući ga boljim zbog lakše konstrukcije i dulje trajnosti baterije, tržište kao cjelina čini se manje zainteresiranim za ultra-tanke telefone, barem po cijenama koje se traže.

Xiaomi, koji je poznat po kopiranju Appleovih proizvoda, planirao je sličan uređaj prema iPhone Air-u, no prema najnovijim informacijama, također je otkazao razvoj tog modela.

Iako je teško dobiti konkretne podatke o prodaji, izvještaji koji dolaze iz industrije i konkurencije pokazuju kako potražnja za ultra-tankim uređajima nije dovoljno velika da opravda njihovu proizvodnju po trenutnim cijenama. Prema svemu sudeći, Apple i Samsung neće biti prvi koji će napustiti tržište ultra-tankih telefona.