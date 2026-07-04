Večernji list
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FOTO Gospa od dronova, bakljade i pola milijuna ljudi: Ovako je prošlog ljeta izgledao Thompsonov koncert
Koncert Marka Perkovića Thompsona, održan 5. srpnja 2025. na zagrebačkom Hipodromu, ušao je u povijest kao jedan od najvećih glazbenih događaja ikad organiziranih u Hrvatskoj, ali i šire u regiji.
Foto: Neva Žganec/PIXSELL
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Prema procjenama organizatora i dijela medijskih izvještaja, na koncertu se okupilo gotovo pola milijuna ljudi.
Foto: Neva Žganec/PIXSELL
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Događaj je trajao više od tri sata, a publika je pristizala iz svih dijelova Hrvatske te dijaspore.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Zbog velikog broja posjetitelja gradske su službe unaprijed uvele posebnu prometnu regulaciju, a u pripravnosti su bile i hitne službe te dodatne sigurnosne snage .
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Sam koncert bio je dio turneje „Hodočasnik“, kojom je Thompson promovirao istoimeni album.
Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Program je obuhvatio presjek njegovih najpoznatijih pjesama, uz scenske i vizualne efekte, a posebno se isticao spektakl koji je napravljen uz pomoć dronova.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin StrukiÄ/PIXSELL
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin StrukiÄ/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukić/PIXSELL
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Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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