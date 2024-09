Poznat vam je okus, ali ne i marka? Isti proizvodi plasiraju se pod različitim nazivima. Evo kako ih prepoznati

Čekamo i čekamo da se cijene proizvoda neophodnih u našim kućanstvima vrate na staro, ili da se barem ustabile na nekoj zlatnoj sredini između nekadašnjih i sadašnjih cijena, no umjesto toga kod većine proizvoda dočekujemo samo novi rast. Ne čudi stoga što većina kupaca i dalje sve češće poseže za jeftinijim proizvodima, onima robnih marki pojedinih trgovaca, tješeći se kako su jednako dobri, ako ne i bolji, od istovjetnih proizvoda razvikanih proizvođača. Jesu li? Neki jesu, drugi izvornicima ipak nisu ni do koljena. Osobno nam je za ovo najbolji primjer Podravkina Vegeta. Da je skuplja od sličnih proizvoda drugih marki, jest, ali ipak se i nakon nekoliko isprobavanja raznih marki vraćamo Vegeti jer je bolja. Bolji je okus jela s Vegetom, kod zamjenskih proizvoda sitno povrće ostaje plivati na površini juhe. Čak i da se skrije pod drugim nazivom, originalnu bismo Vegetu prepoznali – i po karakteristikama i po Podravkinoj brojčanoj oznaci, broju 139.

Foto: Sandra Mikulčić

Naime, kad naziv proizvođača nije jasno istaknut, kao što je slučaj s proizvodima robnih marki trgovaca, po brojčanoj oznaci iz Upisnika odobrenih objekata u poslovanju hranom životinjskog podrijetla možete otkriti tko je proizvođač. Meggle tako ima oznaku 56, Dukat 145 i 159, KIM mljekara Karlovac 146, Vindija 5, 395, 741, 742, 859 i 1304, Pik Vrbovec 10 i 1101, Ledo 11, Belje 2, 56 i 761, Zdenka 79, Podravka 139, Gavrilović 399, Kraš 1080 i 1282... Tako smo lako utvrdili da, primjerice, iza čvrstog jogurta iz Kauflanda i Lidla stoji isti proizvođač – Dukat. Lidlov Pilos čvrsti jogurt ima oznaku 159, što znači da ga proizvodi Dukat, jednako kao i Kauflandov K-Classic čvrsti jogurt. Oba su odlična, ukusna, kremasta. Štoviše, bolja su nam od izvornog Dukatova jogurta, od kojeg su i jeftiniji. U Lidl valja i po maslac Okusi zavičaja – okusom je među boljima, cijenom među povoljnijima. Za preporučiti je i Deutsche Markenbutter iz Konzuma – i okusom i cijenom. Iza Okusi zavičaja maslaca stoji hrvatski proizvođač Zdenka, čije proizvode možete prepoznati po oznaci 79.

U Lidl se vraćamo i po Dentalux pastu za zube. Odlična je, a ovu pastu proizvodi njemački Dental. U Kaufland ćemo, pak, po njihov prirodni sok od jabuke i mente, koji se proizvodi u Hrvatskoj. S Kauflandovih polica biramo i njihov kikiriki maslac, okusom nam je najbolji, dobar je i Konzumov K plus. Konzum, inače, pod K plus brendom nudi dosta kvalitetnih proizvoda po dobrim cijenama. Primjerice, smrznuto voće i svježi sir. U suradnji s većim proizvođačima, i livanjski se sir zna naći u povoljnijem K plus pakiranju. K plus vrhnje za kuhanje dobro je, ima oznaku 56, što znači da ga u Osijeku proizvodi Belje. Lidlov brand Chef Select ima odlične smrznute kroasane punjene kakao kremom – samo ih treba ispeći. I Metro pod brendom Aro nudi više odličnih proizvoda po dobrim cijenama. Primjerice, čokoladne napolitanke su im manje slatke od Kraševih, jednako hrskave. U pakiranju su četiri manja zasebno pakirana, što je praktično jer jednom otvorene napolitanke (svih proizvođača) brzo omekšaju i promijene okus. Aro higijenski ulošci također su na razini onih razvikanijih marki, od kojih su povoljniji. Oznaka Aro je i na solidnom tekućem sapunu. Po dosta toga isplati se otići i u DM, čiji se Sanft & Sicher papirnati program nametnuo kao odličan izbor ako ste u potrazi za toaletnim papirom i papirnatim ručnicima. Njihov Denk mit također ima odličnih proizvoda – tekućina za čišćenje aparata za kavu, sredstvo za čišćenje tuš-kabine, za uklanjanje mrlja... Medu proizvodima kojima medu jeftinijim konkurentima nismo uspjeli naći adekvatnu zamjenu je, uz već spomenutu Vegetu, Atlanticova Cedevita, kao i Kraševe Bajadere te sveprisutna Nutella.