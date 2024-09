Kandit ispravio cijene: Omiljena čokolada više se ne prodaje po nevjerojatnih 8,99 eura

Omiljena Kanditova čokolada s rižom Riki više se ne prodaje po cijeni od nevjerojatnih 8,99 eura, potvrdili su iz tvrtke ovog utorka na upit Večernjeg lista, nakon što se više kupaca jako neugodno iznenadilo kupovinom u jednim od vodećih trgovačkih lanaca. Naime, iz Kandita su potvrdili kako doista i je došlo do poskupljenja u srpnju, no ne da bi kupci 300 grama njihove čokolade plaćali skoro 10 eura.

''Kako smo već obavještavali javnost, zbog rasta cijena kakaovca na svjetskom tržištu, Kandit se, kao proizvođač, trudio umanjiti prijenos povišenja cijena sirovina na naše potrošače. Do povećanja cijena je ipak došlo u srpnju ove godine, no, slučaj o kojem pišete u navedenom tekstu nije znak povećanja cijene nego greška kod iskazivanja cijena na polici jednog trgovačkog lanca. Ta greška je korigirana i cijena je ispravljena. Cijena Kandi Riki čokolade riža 300 gr se razlikuje ovisno o kupcu odnosno trgovačkom lancu i kreće se u rasponu od 5,29 do 6,19 eura'', naveli su u odgovoru, što znači da svaka cijena iznad 6,19 eura se ne bi trebala pojavljivati u trgovinama.

Inače, na deklaraciji ove čokolade s rižom stoji kako sama mliječna čokolada ima minimalno 29 posto kakaovih dijelova. Na popisu sastojaka prvo je šećer, zatim punomasno mlijeko u prahu, kakaov maslac, 14 posto ekspandirana riža, zatim kakaova masa, biljna mast te emulgatori. Upit o poskupljenju i ovoga smo puta poslali Kanditu, čiji ćemo odgovor objaviti čim nam pristigne.

Uz to, analiza 150 kategorija robe široke potrošnje koju je za magazin Ja Trgovac napravila agencija Nielsen IQ pokazala je da su od svibnja lanjske godine zaključno s travnjem 2024. na godišnjoj razini najviše poskupjela sredstva za čišćenje staklenih površina – čak 30%, sportski napici i čokolade za kuhanje – po 25%, dodaci prehrani 22%, ekstrudirani snack i kondomi po 20%, žvakaće gume 18%, a deterdženti za pranje rublja 17%. Trećina kategorija bilježila je dvoznamenkasti rast cijena.

Uočili ste drastično poskupljenje nekog proizvoda? Od nove cijene vam se digla kosa na glavi? Javite nam na dojavi@vecernji.net ili na WhatsApp +385916300147

POVEZANI ČLANCI: