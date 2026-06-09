Opel u formi za svjetsko prvenstvo: ProBAJ momčad za pobjedu

Dok svijet s nestrpljenjem očekuje najveće nogometno natjecanje, Opel na teren izvodi svoju najjaču postavu SUV modela i poziva vozače da sami otkriju zašto su Frontera, Mokka i Grandland spremni za osvajanje naslova prvaka.

Ne donosi odluku s klupe, već uđi u igru te ProBAJ Opelovu pobjedničku postavu! Odabir novog automobila važna je odluka, a najbolji način za siguran izbor jest osobno iskustvo za upravljačem. Upravo zato Opel kroz kampanju ProBAJ omogućuje testnu vožnju najnovijih SUV i ostalih modela, pružajući priliku da iz prve ruke upoznaš naprednu tehnologiju, udobnost i kvalitetu njemačkog brenda. Dodatnu sigurnost donosi čak 8 godina Opel jamstva ili do 150.000 prijeđenih kilometara, uz atraktivne cijene i dodatne uštede uz Opel financiranje. Iako je SUV postava u prvom planu, Opelova vrhunska igra tu ne staje - jednako uvjerljivu formu pokazuju i nova Astra i Astra Sports Tourer te Corsa.

Dok si ti na terenu i testiraš svoj budući Opel, naši će „skauti“ procijeniti vrijednost tvog postojećeg automobila i pripremiti najbolju ponudu za zamjenu po principu „staro za novo“. Brzo, jednostavno i bez neizvjesnosti – ovdje nema napetih produžetaka ni VAR provjera.

Foto: Opel

Nova Frontera Hybrid s automatskim mjenjačem, dostupna od 22.222 eura uz paket opreme za samo 1 euro (Infotainment paket u Edition opremi ili u GS i Ultimate opremi Winter paket), zauzima posebno mjesto u Opelovoj "reprezentaciji". Kupcima koji se odluče za Opel financiranje dostupna je i dodatna ušteda od 500 eura.

Foto: Opel

Novi Grandland Hybrid sa 145 KS i automatskim mjenjačem, po cijeni od 29.490 eura, također je dio Opelove pobjedničke postave, uz mogućnost dodatne uštede od 500 eura kroz Opel financiranje.

Foto: Opel

Postavu zaokružuju nova Mokka Turbo 136 KS od 20.990 eura, Astra Diesel 130 KS s automatskim mjenjačem od 27.490 eura, Astra Sports Tourer Diesel 130 KS s automatskim mjenjačem od 27.990 eura te Corsa Turbo 100 KS od 17.390 eura.

Bilo da tražiš brzinu i agilnost na gradskim ulicama, svestranost obiteljskog SUV-a ili beskompromisnu udobnost na dugim putovanjima, Opel u svojoj postavi ima model za svaku poziciju. Zauzmi mjesto za volanom i otkrij automobil koji bi mogao ponijeti titulu najvrjednijeg igrača u tvojoj svakodnevici.

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