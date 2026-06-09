Opel u formi za svjetsko prvenstvo: ProBAJ momčad za pobjedu

Dok svijet s nestrpljenjem očekuje najveće nogometno natjecanje, Opel na teren izvodi svoju najjaču postavu SUV modela i poziva vozače da sami otkriju zašto su Frontera, Mokka i Grandland spremni za osvajanje naslova prvaka.
Ne donosi odluku s klupe, već uđi u igru te ProBAJ Opelovu pobjedničku postavu! Odabir novog automobila važna je odluka, a najbolji način za siguran izbor jest osobno iskustvo za upravljačem. Upravo zato Opel kroz kampanju ProBAJ omogućuje testnu vožnju najnovijih SUV i ostalih modela, pružajući priliku da iz prve ruke upoznaš naprednu tehnologiju, udobnost i kvalitetu njemačkog brenda. Dodatnu sigurnost donosi čak 8 godina Opel jamstva ili do 150.000 prijeđenih kilometara, uz atraktivne cijene i dodatne uštede uz Opel financiranje. Iako je SUV postava u prvom planu, Opelova vrhunska igra tu ne staje - jednako uvjerljivu formu pokazuju i nova Astra i Astra Sports Tourer te Corsa.
Dok si ti na terenu i testiraš svoj budući Opel, naši će „skauti“ procijeniti vrijednost tvog postojećeg automobila i pripremiti najbolju ponudu za zamjenu po principu „staro za novo“. Brzo, jednostavno i bez neizvjesnosti – ovdje nema napetih produžetaka ni VAR provjera.
Nova Frontera Hybrid s automatskim mjenjačem, dostupna od 22.222 eura uz paket opreme za samo 1 euro (Infotainment paket u Edition opremi ili u GS i Ultimate opremi Winter paket), zauzima posebno mjesto u Opelovoj "reprezentaciji". Kupcima koji se odluče za Opel financiranje dostupna je i dodatna ušteda od 500 eura.
Novi Grandland Hybrid sa 145 KS i automatskim mjenjačem, po cijeni od 29.490 eura, također je dio Opelove pobjedničke postave, uz mogućnost dodatne uštede od 500 eura kroz Opel financiranje.
Postavu zaokružuju nova Mokka Turbo 136 KS od 20.990 eura, Astra Diesel 130 KS s automatskim mjenjačem od 27.490 eura, Astra Sports Tourer Diesel 130 KS s automatskim mjenjačem od 27.990 eura te Corsa Turbo 100 KS od 17.390 eura.
Bilo da tražiš brzinu i agilnost na gradskim ulicama, svestranost obiteljskog SUV-a ili beskompromisnu udobnost na dugim putovanjima, Opel u svojoj postavi ima model za svaku poziciju. Zauzmi mjesto za volanom i otkrij automobil koji bi mogao ponijeti titulu najvrjednijeg igrača u tvojoj svakodnevici.
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