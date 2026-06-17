Prirodna alternativa za zaštitu od krpelja: Mnogi ga već imaju u kuhinji, možete ga nanijeti i na odjeću

Krpelji su paraziti koji mogu prenositi opasne bolesti poput krpeljnog encefalitisa (KME) i lajmske bolesti na ljude, dok su za kućne ljubimce, osobito pse i mačke, opasne i druge infekcije poput babezioze. Prema podacima Instituta Robert Koch, u Njemačkoj se čak 180 okruga smatra rizičnim područjima za KME.

Krpeljni encefalitis može uzrokovati upalu mozga, moždanih ovojnica i leđne moždine, što u težim slučajevima ostavlja trajne neurološke posljedice. Zbog toga stručnjaci naglašavaju važnost prevencije, koja uključuje cijepljenje te korištenje zaštitnih sredstava protiv uboda krpelja.

Kako piše t-online, u ljekarnama i drogerijama dostupni su različiti sprejevi koji odbijaju krpelje, no mnogi od njih sadrže kemijske sastojke. Kao prirodna alternativa sve se češće spominje kokosovo ulje. Studije pokazuju da laurinska kiselina, sastojak kokosovog ulja, može djelovati repelentno na krpelje. Posebno se učinkovitim smatra hladno prešano, nerafinirano organsko kokosovo ulje, koje sadrži veći udio ove masne kiseline.

Primjena je jednostavna. Mala količina ulja se ugrije među dlanovima i nanese na kožu ili umasira u krzno kućnih ljubimaca. Ipak, kod mačaka se preporučuje oprez, jer neke životinje mogu reagirati pojačanim lizanjem i nelagodom, pa se u tim slučajevima savjetuje korištenje preparata koje preporučuje veterinar. Za ljude je primjena ulja slična onoj za pse i mačke - jednostavno utrljajte tanki sloj na tijelo (kako bi se brzo upilo i ne bi bilo previše masno). Kokosovo ulje možete nanijeti i na odjeću. Međutim, imajte na umu da će ulje s vremenom užegnuti, što će zahtijevati često pranje odjeće.

Zaštita kokosovim uljem može trajati nekoliko sati, no ne pruža potpunu sigurnost. Stručnjaci zato naglašavaju da se ono treba koristiti samo kao dodatna mjera, a ne kao jedina zaštita. Osim toga, u boravku u prirodi preporučuje se nošenje duge odjeće koja prekriva kožu te detaljan pregled tijela nakon povratka iz područja gdje krpelji obitavaju.