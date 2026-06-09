Sve više vozača traži vozilo koje može puno više od svakodnevne vožnje

Nekada je bilo jednostavnije odrediti što automobil treba biti. Za posao se tražila izdržljivost, za teren snaga, za obitelj udobnost, a za svakodnevnu vožnju praktičnost. Danas se te uloge sve češće preklapaju, pa kupci od jednog vozila očekuju puno više. Vozilo mora biti spremno za zahtjevan radni dan, sigurno na različitim podlogama i dovoljno udobno za svakodnevnu vožnju.

Upravo zato pick-up modeli više nisu rezervirani samo za one koji ih koriste kao radni alat. Sve češće ih biraju vozači kojima treba vozilo širokih mogućnosti, sposobno odgovoriti na različite situacije bez kompromisa u ključnim trenucima.

Ford Ranger u tom se kontekstu nameće kao jedan od najjasnijih izbora, jer nudi raspon izvedbi koje se prilagođavaju različitim potrebama, ali zadržavaju istu snažnu osnovu.

Kao najprodavaniji pick-up u Europi, Ranger dolazi u izvedbama koje pokrivaju različite profile vozača, od radnog XLT-a, preko avanturističkog Wildtraka, do elegantnog Platinuma. Ono što ih povezuje su kapacitet vuče do 3.500 kilograma, bruto nosivost do 1.200 kilograma, sustav pogona na sve kotače s odabirom načina vožnje te Euro NCAP ocjena sigurnosti od pet zvjezdica .

Foto: Ford

Snaga za teren

Rangerova tehnička osnova osmišljena je za zahtjevne uvjete. Inteligentni sustav pogona na sve kotače omogućuje odabir načina rada ovisno o podlozi i situaciji. Način 2H namijenjen je maksimalnoj uštedi na cesti, 4H pruža visoku trakciju na skliskim površinama, dok je 4L predviđen za maksimalni okretni moment na ekstremnim usponima. Napredni 4A način rada samostalno raspoređuje snagu između osovina, što vozaču daje dodatnu sigurnost u zahtjevnijim trenucima. Uz sustav odabira modula vožnje, koji prilagođava rad motora i prijenosa podlozi, te blokadu stražnjeg diferencijala, Ranger ostaje spreman i onda kada uvjeti postanu ozbiljni.

Foto: Ford

Za one kojima je vozilo prije svega alat, tu je Ranger XLT. Opremljen je za svakodnevni posao, ali donosi i dodatnu razinu udobnosti i praktičnosti. Ima 17-inčne aluminijske naplatke, branike, ručke na vratima i kućišta retrovizora u boji karoserije, prednja svjetla za maglu, Quickclear grijano vjetrobransko staklo i grijane retrovizore. U radu pomažu jednododirni električni prozori, ručni klima uređaj, električno zaključavanje vrata prtljažnika i funkcija lakog podizanja stražnjih vrata.

Tri lica Rangera

Wildtrak je izvedba za vozače koji od pick-upa traže više od radne funkcionalnosti. Njegov sportski karakter naglašavaju 18-inčni aluminijski naplatci, prednja maska, retrovizori i sportski obruč u akcentnoj boji Boulder Grey te krovni nosači s aluminijskom završnom obradom. U kabini se nalaze djelomično kožna sjedala s kontrastnim šavovima i Wildtrak logotipom, kožni grijani volan, grijana sjedala vozača i suvozača te ambijentalno osvjetljenje. Praktičnost dodatno podižu pokretanje bez ključa, električna parkirna kočnica, stepenice na stražnjem braniku, sustav upravljanja teretom, vanjska zonska rasvjeta, dvozonska klimatizacija i 12-inčni višenamjenski zaslon.

Foto: Ford

Na vrhu ponude nalazi se Ranger Platinum, izvedba koja pokazuje da pick-up može ponuditi i visoku razinu luksuza. Prepoznaje se po 20-inčnim aluminijskim naplatcima, LED Matrix prednjim svjetlima bez odsjaja, jedinstvenoj prednjoj maski i satenskim aluminijskim vanjskim detaljima. Kabina donosi Premium kožna grijana i ventilirana prednja sjedala, 12,4-inčnu digitalnu instrumentnu ploču u boji i B&O audio sustav. Tu su i inteligentni prilagodljivi tempomat sa Stop & Go funkcijom, aktivna pomoć pri parkiranju, kamera od 360 stupnjeva i prostor za bežično punjenje telefona.

Foto: Ford