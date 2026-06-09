Istraživanje na 174 milijuna automobila otkrilo koje marke najduže traju: Jedan proizvođač posebno je iznenadio

Japanski proizvođači automobila i dalje prednjače kada je riječ o dugovječnosti vozila, pokazuje najnovije istraživanje tvrtke iSeeCars, provedeno na više od 174 milijuna automobila. Analiza je otkrila koje marke imaju najveće izglede prijeći granicu od 250.000 milja, odnosno oko 402.000 kilometara, javlja HAK Revija.

Na samom vrhu nalazi se Toyota, čiji modeli imaju čak 17,8 posto šanse dosegnuti navedenu kilometražu. Slijedi luksuzni Lexus s 12,8 posto, dok su Honda i Acura zauzele treće i četvrto mjesto. Upravo su te četiri japanske marke jedine koje su premašile prosjek industrije, koji iznosi 4,8 posto.

Među zanimljivijim rezultatima ističe se Tesla. Američki proizvođač električnih automobila dijeli šesto mjesto s GMC-om, a prema istraživanju njegovi modeli imaju 4,6 posto izgleda dosegnuti 402.000 kilometara. Time je Tesla nadmašio brojne renomirane marke poput Mazde, Subarua, Volva, Mercedesa, BMW-a i Porschea.

Takav rezultat posebno je zanimljiv s obzirom na česte rasprave o trajnosti baterija i dugovječnosti električnih automobila. S druge strane, električna vozila imaju znatno manje mehaničkih komponenti od klasičnih benzinskih ili hibridnih modela, što može pridonijeti njihovoj pouzdanosti tijekom godina.

Iako se Toyota i Honda izdvajaju kao neprikosnoveni lideri, na drugom kraju ljestvice nalaze se pojedini europski premium proizvođači. Tako Land Rover ima tek 0,1 posto izgleda da će njegovi automobili prijeći granicu od 402.000 kilometara, dok su Jaguar, MINI i Maserati prema istraživanju praktički bez izgleda za takav rezultat.

U prvih deset po dugovječnosti, uz japanske marke, našli su se i GMC, Chevrolet, Cadillac, Mazda i Ram. Mercedes-Benz zauzeo je 18. mjesto, Porsche 24., BMW 26., Volkswagen 27., dok je Audi završio na pretposljednjem, 28. mjestu. Iako je riječ o istraživanju provedenom na američkom tržištu, rezultati pružaju zanimljiv uvid u dugoročnu pouzdanost pojedinih proizvođača te potvrđuju reputaciju koju japanski automobili godinama uživaju među vozačima diljem svijeta.