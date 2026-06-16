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Znate li što morate imati u kutiji za prvu pomoć? Ako vam nedostaje neki od ovih predmeta, mogu vam udariti kaznu

Pixabay
VL
Autor
Večernji.hr
16.06.2026.
u 19:00

Za imobilizaciju i dodatnu pomoć pri ozljedama tu su dvije trokutne marame dimenzija 100 cm x 100 cm x 140 cm te deset sigurnosnih igala

Kutija prve pomoći u vozilu u Hrvatskoj mora biti usklađena sa standardom HRN 1112 i predstavlja zakonsku obvezu za sva motorna vozila kategorija M i N koja se registriraju u Republici Hrvatskoj. Ona mora sadržavati propisani komplet medicinskih sredstava i pomagala namijenjenih pružanju osnovne prve pomoći u slučaju prometne nesreće ili ozljede, piše HAK.

U kutiji se nalazi prvi zavoj dimenzija 12 cm x 5 m s pripadajućim jastučićem veličine 12 cm x 16 cm, kao i drugi prvi zavoj dimenzija 8 cm x 3 m s jastučićem 9 cm x 11 cm. Sadrži i kaliko zavoje, i to dva komada dimenzija 8 cm x 5 m te dva komada dimenzija 4 cm x 5 m, koji se koriste za imobilizaciju i previjanje ozljeda.

U opremi se nalaze i dvije aluminizirane plahte za opekline dimenzija 80 cm x 50 cm, kao i sterilne kompresse od gaze, i to deset komada dimenzija 5 cm x 5 cm u 16 slojeva te dvije komprese dimenzija 10 cm x 20 cm u 12 slojeva. Kutija također sadrži pet flastera dimenzija 10 cm x 8 cm te jednu samoljepivu vrpcu širine 2,5 cm i duljine 5 m. Za imobilizaciju i dodatnu pomoć pri ozljedama tu su dvije trokutne marame dimenzija 100 cm x 100 cm x 140 cm te deset sigurnosnih igala.

Dio standardne opreme su i škare sa zaobljenim vrhom, dva para jednokratnih PVC rukavica te polivinilska vrećica dimenzija 30 cm x 60 cm. U kutiji se nalazi i metalizirana zaštitna folija dimenzija 150 cm x 200 cm, koja služi za sprječavanje pothlađivanja ozlijeđene osobe, kao i zaštitna folija za umjetno disanje. Uz medicinski materijal, kutija mora sadržavati i popis cjelokupnog sadržaja te upute za pružanje prve pomoći, kako bi se u hitnim situacijama omogućila što pravilnija reakcija.

U skladu sa člankom 236. Zakona o sigurnosti prometa na cestama novčanom kaznom u iznosu od 30 eura kaznit će se za prekršaj vozač koji u prometu na cesti upravlja motornim vozilom koje nema kutiju/ spremnik prve pomoći.

Marko Vešligaj o izložbi

Ključne riječi
HAK auto kutija prve pomoći Barkod

Komentara 1

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DA
Dako1
19:41 16.06.2026.

Zašto bi ja provjeravao, ako sam jesenas kupio novi komplet sa čarobnom šifrom HRN 1112, koji je još u foliji. U garaži imam još dvije kutije, za koje su nedavno na raspravama stručnih osoba govorili da su, što se tiče zavoja i ostalog, ispravni unatoč datumu koji je na kutiji, ali se mora zamijeniti navodno zbog kutije. Ne shvaćam! Prestanite dizati paniku među vozačima!!!

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