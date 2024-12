Ovo je na ledom okovanoj cesti dobro imati u automobilu

Ponavlja se to svake godine – čak ih kad ga danima najavljuju, snijeg i niske temperature neke vozače svejedno iznenade pa se nađu u problemima, na ljetnim gumama blokirani na cesti prekrivenoj poledicom ili snijegom. Prvi pravi hladniji dani tako su i ove zime razotkrili loše navike vozača - gume se mijenjaju tek kad zagusti, a u automobilu se nađe svega, osim onoga što je potrebno. S obzirom na današnji životni ritam, u automobilu u bilo koje doba godine treba imati mobitel kako bismo, zatreba li, mogli pozvati pomoć. Kako se od mobitela danas malo tko odvaja, možemo reći da to zaista svi i imaju u autu. No, nije loše imati i punjač za mobitel, naravno, onaj koji možemo koristiti u autu, na odgovarajućem USB utoru.

Korisno je imati i koju litru zimske tekućine za pranje stakala, strugalicu za led i krpu od jelenje kože. Nakon kiše ili susnježice u predvečerje te preko noći može se na staklima stvoriti i deblji sloj leda. U tim situacijama nije loše koristiti i sprej za odmrzavanje stakla koji nekoliko sekundi nakon nanošenja počinje otapati i najtvrđe naslage leda. Valja imati na umu da je ovo ipak kratkotrajna mjera, jer ubrzo nakon korištenja spreja, kad krenete dalje voziti, može doći do novog zaleđenja stakla. Kako biste, pak, ujutro izbjegli struganje leda, večer prije prekrijte staklo folijom protiv zaleđivanja vjetrobrana. Nije to ni velika investicija ni velik trud, a puno je bolje s njome spriječiti stvaranje leda na staklu, nego se naknadno boriti sa smrznutim vjetrobranom.

Univerzalna jelenska krpica idealna je za brisanje zamagljenih stakala, što znači da je obavezna u vozilima bez klimatizacijskog uređaja. No, ni u ovim novijima neće biti beskorisna, jer se njome bez straha od ogrebotina mogu brisati i ostale površine. Od koristi su i maramice koje sprečavaju zamagljivanje stakala. Kad smo već na ogrebotinama, ne koristite priručne stvari za uklanjanje snijega s vozila jer ćete tako ogrebati lak. Tome služi metlica i to ona s dužom drškom te dužim i kvalitetnim vlaknima. Dobro je pri ruci imati i lopaticu za snijeg, ali ona ne služi za skidanje snijega s vozila, nego pomaže pri otkopavaju ako zapnete na parkiralištu. Tijekom zime često znaju iznevjeriti akumulatori, a tada kao ‘prva pomoć’ mogu poslužiti kleme. Bolje su one s metalnim kvačicama i premosnicom, iako stoje malo više, jer plastične su sklone rastapanju. S klemama u prtljažniku lakše ćete od nekoga ‘posuditi’ struju da akumulator svog vozila vratite u život. Iskusniji vozači, koji se zimi češće nađu na putu, ovdje bi dodali da u autu zimi valja imati i toplu deku te u prtljažniku kanistar s gorivom. Treba li vam dodatnoga goriva ili ne, procijenite sami ovisno o tome kamo ste krenuli, no vodite računa o tome da se na put nikada ne kreće bez punog spremnika goriva u automobilu.