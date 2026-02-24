Stručnjaci tvrde: Ovo morate napraviti ako kuhate na plin, u suprotnom riskirate trovanje

Zabrinuti ste da korištenje plinskog štednjaka negativno utječe na vaše zdravlje? Iako stručnjaci i dalje raspravljaju o tome, već je dugo dokazano da plinski štednjaci ispuštaju potencijalno štetne onečišćujuće tvari poput ugljičnog monoksida, formaldehida i dušikovog dioksida koji spadaju u skupinu respiratornih iritansa. Nove studije također su povezale plinske štednjake s povećanom stopom astme u djece i pokazale da korištenje plinskog štednjaka može proizvesti povišene razine benzena u usporedbi s onima iz pasivnog pušenja ili više sitnih otrovnih čestica nego ispušni plinovi vozila na dizelski pogon. Dobra vijest je da rizike možete ublažiti već sada, čak i ako u vašem kućanstvu ima djece s astmom, tako za vrijeme kuhanja uvedete što više svježeg zraka. New York Times pripremio je nekoliko korisnih savjeta za sve koji kuhaju na plin.

Nedavne studije o kuhanju i kvaliteti zraka u zatvorenom prostoru pokazuju da ljudi ne koriste dovoljno nape. Napu biste trebali uključiti svaki put kada kuhate ili pečete, a ne samo kada, recimo, pržite ribu ili pečete odrezak. Napa služi za ventilaciju, a ne za preveniranje mirisa, napominje Jessica Petrino Ball, iskusna stručnjakinja za kućanske uređaje. Ona tvrdi da dobra napa usisava i uklanja paru i štetne zagađivače dok kuhate. Srećom, napa također uklanja mirise, toplinu i sitne čestice masnoće koje se prenose parom iz kuhinje.

Učinkovitost napa uvelike varira, stoga se upoznajte s vrstom koju imate, posebno ako je vaš dom ili kuhinja manja. Neke nape ispuštaju zrak van , što je idealno, kaže Rob Jackson, profesor na Stanfordovoj Doerr školi održivosti koji proučava plinske štednjake i kvalitetu zraka u zatvorenom prostoru. Druge recirkuliraju zrak kroz filter, što može razrijediti onečišćujuće tvari neposredno ispred štednjaka, kaže on, ali ih neće ukloniti iz ostatka vašeg doma.

Što ako vaša kuhinja nema napu s ventilacijom ili je uopće nema? Opet, jedan od najlakših načina za ulazak svježeg zraka u kuhinju je otvaranje prozora ili vrata prema van dok kuhate. Jackson kaže da, budući da njegovo istraživanje pokazuje da zagađivači dopiru u ostatak kuće (čak i s ventilacijskim napama, a posebno u stanovima ili manjim kućama), „idealno je imati dva otvorena prozora koja vam daju bočni povjetarac.“

Tim Heffernan, stručnjak za pročišćavanje zraka, godinama prati kvalitetu zraka u vlastitom zatvorenom prostoru. Primijetio je da kada koristi plinski štednjak ili plinsku pećnicu (nema napu), razina ugljikovog dioksida u njegovoj kuhinji i susjednoj dnevnoj sobi naglo poraste. No nakon što je otvorio prozor na samo 20 minuta, otkrio je da razina pada gotovo na razinu ugljičnog dioksida u svježem vanjskom zraku.

Jedan neposredan i pristupačan način za poboljšanje kvalitete zraka u zatvorenom prostoru je korištenje kuhinjskih aparata umjesto plinskog štednjaka ili pećnice. To je posebno istinito ako nemate kvalitetnu napu, ako je vani previše vruće ili previše hladno da biste stavili ventilator u otvoreni prozor ili je kvaliteta vanjskog zraka u vašoj zajednici loša.

Testovi su pokazali da je prijenosna indukcijska ploča za kuhanje siguran, čist i općenito fantastičan alat za korištenje kada vam je potreban samo jedan plamenik. Otkrili smo da indukcijski plamenik tako dobro podnosi niske temperature, kuhanje i pirjanje da smo ga koristili umjesto plinskog štednjaka čak i kada nam nije bilo potrebno. Postoje i mnogi drugi kuhinjski aparati koje možete koristiti za kuhanje umjesto plinskog štednjaka ili pećnice, uključujući friteze na vrući zrak, kuhala za rižu, spora kuhala, toster pećnice, friteze s tosterom i, naravno, mikrovalne pećnice.

Način na koji koristite ploču za kuhanje ili štednjak također može utjecati na kvalitetu zraka u vašem domu, rekao je Rob Jackson sa Stanforda. Njegovo istraživanje pokazalo je da su koncentracije onečišćujućih tvari zapravo veće kada kuhate nešto sporo i na niskoj temperaturi, a ne brzo i vruće. Što je štednjak dulje uključen, to je veća koncentracija mnogih onečišćujućih tvari, kaže Jackson. Štednjaci su također manje učinkoviti na nižim temperaturama, pa više onečišćujućih tvari ispušta u zrak umjesto da nestanu izgaranjem. Ako morate koristiti plinski štednjak na dan kada ne možete otvoriti prozor (ili uključiti snažnu napu), razmislite o brzom prženju u woku umjesto dugog pirjanja.

Većina kućnih monitora kvalitete zraka ne može provjeriti benzen, metan i neke druge tvari koje plinski štednjak emitira. Ali dobar monitor može vam pokazati koliko ugljikovog dioksida ima u zraku vaše kuhinje - što možete koristiti kao zamjenu za druge čimbenike kvalitete zraka, kaže Tim. Plinska ploča za kuhanje (i pećnica) počinje emitirati ugljični dioksida čim je uključite, a razina u vašem domu raste od tamo dok kuhate ili pečete, objašnjava.

Iako neki stručnjaci preporučuju korištenje pročišćivača zraka s HEPA filterom za rješavanje problema, Tim kaže da većina pročišćivača zraka nije dizajnirana za učinkovito hvatanje i uklanjanje plinovitih onečišćujućih tvari poput metana ili dušikovog dioksida. Sami HEPA filteri uopće ne hvataju plinove - već hvataju čestice u zraku - pa mnogi pročišćivači dolaze i s dodatnim filterom s aktivnim ugljenom, koji adsorbira mnoge plinove. Ali većina ovih filtera sadrži samo nekoliko unci aktivnog ugljena i s vremenom gube učinkovitost.