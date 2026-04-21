Ozbiljno upozorenje u bankama: Jedan krivi broj na papiru prouzrokovat će vam veliki problem, lako možete ostati bez novca

Iako su banke u Njemačkoj već neko vrijeme obvezne provjeravati podudaraju li se ime primatelja i IBAN, najnoviji test pokazuje da ta mjera u praksi često ne funkcionira kako bi trebala, piše Fenix. Od listopada 2025. u cijeloj eurozoni vrijedi pravilo prema kojem banke moraju upozoriti klijenta ako postoji nesklad između imena i broja računa. Cilj je spriječiti pogrešne uplate i prijevare. U online bankarstvu ta se provjera obavlja automatski, dok bi kod papirnatih naloga tu ulogu trebali imati bankovni službenici.

No test koji je provela Stiftung Warentest pokazao je ozbiljne propuste. Istraživači su u više poslovnica predali naloge s namjerno nepodudarnim podacima, ali nijedan zaposlenik nije reagirao niti upozorio na pogrešku. Rezultat je da novac završava na računu prema IBAN-u, bez obzira na upisano ime primatelja.

Takva praksa ostavlja prostor za prijevare. Kriminalci, primjerice, mogu izmijeniti podatke na računima ili fakturama i preusmjeriti uplatu na svoj račun. Upravo je obvezna provjera trebala spriječiti takve scenarije. Iako većina građana koristi online bankarstvo, papirnati nalozi i dalje su česti. Prema podacima Deutsche Bundesbank, samo u prvoj polovici 2025. zabilježeno je čak 275 milijuna takvih naloga.

Važno je napomenuti da se obveza provjere odnosi isključivo na naloge predane na šalteru tijekom radnog vremena. Ako se nalog ubaci u sandučić banke, ta zaštita ne vrijedi.

Stručnjaci zato savjetuju dodatni oprez pri ispunjavanju papirnatih naloga, jer novac ide isključivo prema IBAN-u. Za veću sigurnost preporučuje se korištenje online bankarstva, gdje sustav automatski provjerava podudarnost podataka.