Sve veći broj kandidata u Njemačkoj ne uspijeva položiti vozački ispit, pokazuju najnoviji podaci o kojima je pisao Fenix.. U 2024. godini palo je 37 posto kandidata na praktičnom dijelu, dok je na teoriji neuspješno bilo čak 45 posto pristupnika. To mnogima znači dodatni stres, ali i veće troškove jer se svaki ponovni izlazak naplaćuje.
Instruktori vožnje upozoravaju da su kandidati danas slabije koncentrirani nego prije, a kao jedan od razloga ističu stalnu izloženost društvenim mrežama, koja utječe na pažnju i usvajanje znanja. Dodatni problem predstavlja i jezična barijera jer je sve više kandidata koji nedovoljno dobro govore njemački, što otežava komunikaciju tijekom obuke i samog ispita.
Stručnjaci naglašavaju da za uspjeh nije dovoljna samo tehnika vožnje. Važno je razumjeti prometna pravila i kulturu vožnje, koji se razlikuju od zemlje do zemlje, što posebno otežava situaciju kandidatima iz inozemstva.
Iako se teorijski ispit može polagati na više jezika, to ponekad donosi i poteškoće jer pojedine verzije nisu jednako razumljive svim kandidatima. S druge strane, u praksi se često pronalaze rješenja – kandidati si međusobno pomažu, a neke autoškole nude nastavu na različitim jezicima. Tijekom praktičnog ispita koristi se jednostavniji njemački, pa je taj dio za mnoge ipak lakši.
Dodatni izazov predstavlja i sve složeniji promet te moderna vozila s brojnim tehnološkim sustavima, zbog čega je potrebno više vježbe nego ranije. Unatoč svemu, većina kandidata i dalje uspijeva položiti ispit.
45% polagatelja ima jezičnu barijeru. To znači da 45% mladih u Njemačkoj nisu Nijemci. Za 50 godina će njemački izbaciti iz upotrebe. Zato se treba što prije otarasiti Plenkovića koji istu sudbinu kroji Hrvatskoj.