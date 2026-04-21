WhatsApp će dio svojih usluga uskoro početi naplaćivati: Ovo bi mogla biti cijena pretplate

Iz Meta potvrđuju da je riječ o ranoj fazi testiranja te da je cilj ponuditi dodatnu razinu prilagodbe za korisnike koji žele više kontrole nad izgledom i organizacijom aplikacije, ali bez mijenjanja osnovnih funkcija.

Cijena zasad nije službeno objavljena, no prema neslužbenim informacijama mogla bi iznositi oko 2,49 eura mjesečno, uz mogućnost probnog razdoblja. Važno je naglasiti da WhatsApp Plus ne donosi nove komunikacijske funkcije, niti je potvrđeno da će uklanjati oglase iz Status sekcije.

WhatsApp je i ranije eksperimentirao s naplatom – prije više od deset godina aplikacija je imala godišnju pretplatu u nekim regijama, no ta je praksa ukinuta 2016. godine. Danas se poslovni model temelji ponajprije na komunikaciji između korisnika i tvrtki te oglašavanju. Iako WhatsApp ima više od tri milijarde korisnika, ova pretplata zasad je dostupna samo ograničenom broju korisnika na testnim tržištima, pa se njezin veći financijski učinak ne očekuje u skorije vrijeme.