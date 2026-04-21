#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
WhatsApp će dio svojih usluga uskoro početi naplaćivati: Ovo bi mogla biti cijena pretplate

21.04.2026.
u 19:00

WhatsApp je i ranije eksperimentirao s naplatom – prije više od deset godina aplikacija je imala godišnju pretplatu u nekim regijama, no ta je praksa ukinuta 2016. godine

WhatsApp testira novu pretplatu pod nazivom WhatsApp Plus, kojom želi ponuditi dodatne mogućnosti personalizacije – ali bez većih promjena u načinu korištenja aplikacije. Riječ je o konceptu sličnom premium paketima kakve nude Instagram i Snapchat. Fokus je prvenstveno na vizualnim i organizacijskim opcijama, piše BajtBox. Korisnici bi tako mogli birati drugačije ikone aplikacije, teme za razgovore, zvukove notifikacija i melodije zvona. Uz to, plan uključuje i praktične dodatke poput mogućnosti „pinanja“ do 20 chatova, umjesto dosadašnja tri u besplatnoj verziji.

Iz Meta potvrđuju da je riječ o ranoj fazi testiranja te da je cilj ponuditi dodatnu razinu prilagodbe za korisnike koji žele više kontrole nad izgledom i organizacijom aplikacije, ali bez mijenjanja osnovnih funkcija.

Cijena zasad nije službeno objavljena, no prema neslužbenim informacijama mogla bi iznositi oko 2,49 eura mjesečno, uz mogućnost probnog razdoblja. Važno je naglasiti da WhatsApp Plus ne donosi nove komunikacijske funkcije, niti je potvrđeno da će uklanjati oglase iz Status sekcije.

WhatsApp je i ranije eksperimentirao s naplatom – prije više od deset godina aplikacija je imala godišnju pretplatu u nekim regijama, no ta je praksa ukinuta 2016. godine. Danas se poslovni model temelji ponajprije na komunikaciji između korisnika i tvrtki te oglašavanju. Iako WhatsApp ima više od tri milijarde korisnika, ova pretplata zasad je dostupna samo ograničenom broju korisnika na testnim tržištima, pa se njezin veći financijski učinak ne očekuje u skorije vrijeme.

Svake minute izađe jedan auto, a svake tri sekunde jedna baterija: Pogledajte prizore iz veličanstvene kineske tvornice
