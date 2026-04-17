Dolazi novo čudo iz Kine, autoindustrija u Europi strahuje: Jedna stvar je potrebna da krenu u masovnu proizvodnju

Kineska tvrtka Greater Bay Technology, uz podršku GAC-a, napravila je važan iskorak u razvoju baterija nove generacije nakon što je uspješno proizvela prve A-uzorke ćelija s čvrstim elektrolitom. Riječ je o ranoj, ali ključnoj fazi razvoja koja potvrđuje da je tehnologija spremna za daljnje testiranje i približavanje industrijskoj proizvodnji, piše HAK.

Za razliku od uobičajenih pristupa koji se temelje na sulfidima, oksidima, polimerima ili halogenidima, kineska tvrtka razvila je vlastitu tehnologiju kompozitnih čvrstih elektrolita temeljenu na tzv. dubokom eutektiku. Upravo taj pristup omogućio je rješavanje nekih od najvećih problema industrije, poput slabe vodljivosti, sporog punjenja i složenih proizvodnih procesa, a projekt je dobio i institucionalnu potporu kineskih vlasti.

Nove baterijske ćelije već su prošle niz zahtjevnih sigurnosnih testova, uključujući probijanje, drobljenje i izlaganje visokim temperaturama, pri čemu su eliminirani tipični rizici od požara i eksplozije koji prate klasične litij-ionske baterije s tekućim elektrolitom. Osim sigurnosti, ključna prednost je i visoka gustoća energije koja doseže između 260 i 500 Wh/kg, što otvara prostor za veći domet vozila i lakšu konstrukciju.

Tvrtka ističe i stabilne performanse pri brzom punjenju te minimalno trošenje kapaciteta kroz dugotrajne cikluse korištenja, što je jedan od ključnih izazova u razvoju baterija. Plan je već ove godine pokrenuti proizvodnju u GWh razmjerima i započeti ugradnju u vozila, čime bi ova tehnologija mogla postati jedna od prvih komercijalno dostupnih čvrstih baterija.

A-uzorci predstavljaju početne prototipove koji se proizvode u ograničenim količinama i služe za potvrdu osnovnog koncepta, materijala i sigurnosnih karakteristika. Upravo ta faza smatra se presudnom jer određuje može li tehnologija prijeći iz laboratorija u masovnu proizvodnju i svakodnevnu primjenu u automobilskoj industriji.