Sve je manje Hrvata koji si ovo mogu priuštiti: 'Mnogi dižu kredite, a neki završe u teškom minusu'

Objava korisnika Reddita koji se zapitao kako si mladi parovi danas uopće mogu priuštiti vjenčanje pokrenula je lavinu komentara i osobnih ispovijesti. "Slušam - ne vjerujem! Od sale, muzike, darova, svake latice cvijeća, sve se naplaćuje. Ljudi dižu kredit i svejedno im nije dovoljno za pokriti sve troškove", stoji u objavi koja je dotaknula bolnu točku mnogih. U vrijeme kada opći troškovi života rastu, čini se da su cijene vjenčanja eksplodirale, a rasprava je otkrila duboku podjelu između onih koji se drže tradicije i onih koji traže alternativne, povoljnije puteve.

Najviše reakcija izazvala je činjenica da su neki parovi primorani uzimati kredite. "Zar postoje ljudi koji dižu kredit za vjenčanje? I zašto je to potrebno? Zar ne isplate sve od poklona?", upitao je jedan komentator, na što je dobio odgovor: "Nažalost da. Ljudi dižu kredit, čak i za kapare. Netko uspije od poklona sve pokriti, netko ne".

Rasprava je brzo otkrila dva suprotstavljena tabora. S jedne strane su oni koji smatraju da je velika svadba s tristotinjak uzvanika nepotreban cirkus i trošak, dok su s druge oni koji u tome vide priliku za slavlje s obitelji i prijateljima. "Ne možete imati 300 ljudi u životu kojima je baš stalo do vas i obrnuto. I tim gostima je mučno biti uzvanik na većini svadbi", oštar je bio jedan od komentatora.

Mnogi su podijelili svoja pozitivna iskustva s manjim vjenčanjima. Jedna od najpopularnijih priča bila je ona korisnice koja je opisala svoje vjenčanje iz 2009. godine. "Iza crkve smo otišli u restoran mi, naši kumovi i naši roditelji. U restoranu smo imali meni kao da smo na svadbi, samo umjesto janjetine mi smo stavili bifteke i ramsteke. Onaj tko ti želi dati i kome je stalo do tebe, dat će ti i sa svadbom i bez svadbe", napisala je, dodavši kako su na kraju bili ugodno iznenađeni darovima. Drugi su pak opisivali vjenčanja kod matičara za svega nekoliko desetaka eura, nakon kojih bi uslijedila večera s kumovima i najbližom obitelji.

Neki su se odlučili i za radikalnije poteze kako bi izbjegli pritisak okoline. "Roditelji su se miješali i htjeli narodno veselje od oko 300 ljudi. Lijepo se zainatili i došli kući s prstenom i rekli 'mi se oženili'. Roditelji su naravno mijenjali boje kao semafor od bijesa, ali već je bilo gotovo", podijelio je jedan korisnik.

Ključno pitanje koje se provlači kroz cijelu raspravu jest financijska isplativost. Dok jedni tvrde da se na svadbi od 150 do 300 ljudi ne može završiti u minusu jer "ljudi znaju koliko je sve skupo i pojačali su kuverte", drugi upozoravaju da je to velik rizik. "Rođakinja se zeznula i računala da će se pokriti i na kraju je baka digla zajam da pokrije pir do kraja jer su ljudi umjesto kuverta nosili posteljinu i pegle", jedno je od upozoravajućih iskustava.

Konkretne brojke znatno se razlikuju. Jedan korisnik pohvalio se da je nakon vjenčanja sa 110 ljudi bio u plusu preko 20.000 eura, dok su drugi navodili da su jedva pokrili troškove. Cijena stolice po osobi kreće se od 80 do čak 160 eura, ovisno o lokaciji. Tome treba dodati i bend koji košta više tisuća eura, fotografa čije cijene idu i do nevjerojatnih 10.000 eura, vjenčanicu, odijelo, cvijeće i brojne druge stavke. Jedan komentator iznio je računicu za svadbu od 130 ljudi koja se popela na otprilike 16.000 eura, i to uz znatne uštede i samostalnu izradu pozivnica i zahvalnica.