Hrvati lude zbog smanjenih pakiranja omiljenih proizvoda, ovaj ih posebno ljuti: 'Kako su uopće došli do te mililitraže?'

"Koji je najveći primjer šrinkflacije koji ste vidjeli?" - pitanje je koje je na Redditu postavio jedan korisnik, potaknut nedavnim smanjenjem pakiranja napolitanki za 70 grama i sjećanjem na nekadašnje velike čokolade od 300 grama koje su danas jedva 270. Objava je brzo postala mjesto na kojem su se deseci Hrvata požalili na primjere ovog sveprisutnog trenda, dijeleći nevjerojatne priče iz trgovina.

Rasprava je otkrila da potrošači primjećuju i najsitnije promjene, a neki primjeri postali su gotovo legendarni. "Šrinkflacija" je pojam koji opisuje proces smanjenja količine ili veličine proizvoda dok cijena ostaje ista ili raste, a Hrvati su pokazali da imaju oštro oko za takve marketinške trikove.

Još jedna kategorija proizvoda koja zbunjuje kupce su omekšivači za rublje. "Omekšivač. 504 ili 798 ml. Kak su uopće došli do te mililitraže?" zapitao se jedan komentator. Drugi su ponudili moguća objašnjenja: jedan smatra da se radi o konverziji iz američkih unci, dok je drugi ponudio logičniji odgovor da proizvođači količinu definiraju prema broju preporučenih pranja. Primjerice, doza od 21 ml pomnožena s 24 pranja daje točno 504 ml. Bez obzira na razlog, kupci su frustrirani jer su desetljećima navikli na okrugle brojke od jedne ili dvije litre.

Naravno, rasprava nije mogla proći bez spomena čipsa. "Nekada je bilo normalno naći čips od 200g, pa je to postalo 180g, zatim 150g, 140g i sada sve češće to bude 130g... naravno da cijena nije pala, nego je veća no ikad", požalio se jedan korisnik, dok je drugi cinično dodao da mu je "cijena po kg kao lososa, a ne prženog krumpira".

Korisnici su dijelili i fotografije koje svjedoče o drugim obmanjujućim praksama. Jedan je komentator podijelio sliku pakiranja s ubačenim kartonskim dnom kako bi se stvorio dojam da je proizvod veći nego što jest. Drugi su se prisjetili "prve veće šrinkflacije" s kavom, koja i dalje na pakiranju obećava 200 šalica, ali sada teži 190 umjesto nekadašnjih 200 grama.

Spomenuti su i brojni drugi proizvodi: deterdžent za suđe koji se smanjio s litre na 750 ml, sladoled koji je "upola manji nego prije 15 godina" te čokolada koja "sada izgleda kao da je krezava koliko su je prorijedili". Čini se da niti jedan segment tržišta nije imun na ovaj fenomen, koji nije ograničen samo na Hrvatsku. Diljem svijeta potrošači se suočavaju s istim problemom - od smanjenih pakiranja čipsa u SAD-u do skupljeg i manjeg margarina u Njemačkoj.

Iako je smanjivanje gramaže legalno sve dok je točna težina navedena na ambalaži, ovakve rasprave na društvenim mrežama služe kao važan alat za podizanje svijesti. Dok proizvođači računaju na to da kupci neće primijetiti razliku, platforme poput Reddita pokazuju da su potrošači itekako svjesni što se događa i sve su manje spremni tolerirati takvu praksu.

*uz pomoć AI-ja